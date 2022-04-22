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رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 01:19 مساء
رحيل الفنان الفرنسي جاك بيران عن 80 عاما
الممثل والمخرج والمنتج الفرنسي جاك بيران في صورة التقطت له في 12 يناير 2010 (أ ف ب)
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أعلنت عائلة جاك بيران، الخميس، وفاة الممثل والمخرج والمنتج الفرنسي، في باريس، عن 80 عاما.

وأوضحت الأسرة في بيان أرسله نجل الراحل ماتيو سيمونيه أن بيران «توفي بسلام الخميس 21 أبريل في باريس عن ثمانين عاما»، وفق «فرانس برس».

وشارك بيران كممثل في أكثر من 70 فيلما اعتبارا من خمسينيات القرن العشرين.

وشارك بيران المولود في باريس في 13 يوليو 1941 (واسمه الأصلي جاك أندريه سيمونيه) في إنتاج 15 فيلما منذ نهاية الستينات، بينها Z لكوستا غافراس (1968) و«لي كوريست» (2004) لكريستوف باراتييه، وقد مثل فيه أيضا.

كذلك أنتج أو تولى إخراج عدد من الأفلام الروائية أو الوثائقية عن الطبيعة والبيئة، إذ كان ناشطا في هذا المجال، وكان يرى في السينما «سلاحا للدفاع عنها» وحمايتها.

وكان فيلم «غوليات» الذي عرض في مارس الماضي آخر عمل سينمائي مثل فيه، وهو أيضا عن البيئية، إذ يتناول المبيدات الحشرية.

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