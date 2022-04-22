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إيقاف خدمة «سي إن إن+» بعد شهر من إطلاقها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 10:28 صباحا
إيقاف خدمة «سي إن إن+» بعد شهر من إطلاقها
امرأة تلتقط صورة لشعار «سي إن إن» أمام مقر القناة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية في 30 مايو 2020 (أ ف ب)
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أعلنت شبكة «سي إن إن» وشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» أن خدمة البث التدفقي المدفوعة «سي إن إن+» ستتوقف في 30 أبريل، التي انطلقت قبل نحو شهر.

ويعد ذلك مؤشرا إلى فشل مشروع، كان كفيلاً ضخ الحيوية في القناة الإخبارية الأميركية، حسب «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من اندماج «وورنر ميديا»، التي تجمع بين «سي إن إن» و«إتش بي أو ماكس» مع «ديسكوفري» في شركة عملاقة واحدة للإعلام والبث التدفقي هي «وورنز براذرز ديسكوفري».

سوق البث التدفقي
لاحظ المدير العام لـ«وورنز براذرز ديسكوفري» جان برياك بيريت أن «المستهلكين في سوق البث التدفقي (...) يريدون البساطة وخدمة شاملة تقدم تجربة أفضل وفوائد أكثر من العروض المستقلة».

أما رئيس «سي إن إن»، كريس ليكت، فأكد أن الشبكة «ستكون أقوى كجزء من إستراتيجية البث المباشر لشركة وورنز براذرز ديسكوفري، والتي ترى في الأخبار جانباً مهماً من عرض أوسع وأكثر جاذبية، إلى جانب المحتوى الرياضي والترفيه والوثائقي».

-«سي إن إن» تدخل غمار خدمات البث التدفقي

وكان إعلان «سي إن إن» إطلاق «سي إن إن +» في يوليو 2021 بدا حينها المشروع الأكثر طموحاً في مجال الأخبار التلفزيونية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

لكنّ «سي إن إن +» لم تتمكن من استقطاب عدد كافٍ من المشتركين لدى إطلاقها في 29 مارس، نظراً إلى أن سوق البث التدفقي متخمة أصلاً بالعروض.

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