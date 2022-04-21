Atwasat

«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 04:05 مساء
«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»
مشهد من الفيلم التونسي الطويل «تحت الشجرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يشهد الفيلم التونسي الطويل «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري، عرضه الأول عالميا ضمن فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان «كان السينمائي الدولي»، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 17 لـ28 مايو المقبل، وذلك ضمن تظاهرة «نصف شهر المخرجين» التي يشارك فيها 23 فيلما من جميع أنحاء العالم بينها ثلاثة أفلام عربية.

«تحت الشجرة» هو أول فيلم روائي لأريج السحيري التي سبق لها إخراج الفيلم الوثائقي الطويل الفائز بالعديد من الجوائز «عالسكة»، وفاز مشروع فيلم «تحت الشجرة» بجائزة «MAD Solutions» ومهرجان «الجونة» في ورشة فاينال كات فينيسيا، وجائزة أطلس بوست برودكشن في «المهرجان الدولي للفيلم» بمراكش.

روابط عميقة
وتدور أحداث الفيلم بين الأشجار، حيث يعمل الشباب والشابات أثناء موسم الحصاد الصيفي، ويختبرون بعض الأحاسيس للمرة الأولى، ويتغازلون ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يسعون نحو العثور على روابط عميقة، وأحيانا يهربون منها.

الفيلم إنتاج مشترك بين تونس «Henia Production»، سويسرا «Akka Films»، فرنسا «Maneki Films»، ويتولى توزيعه عالميا شركة «Luxbox» فيما تتولى شركة «MAD Solutions» توزيع وتسويق الفيلم في العالم العربي.

أريج السحيري هي مخرجة ومنتجة وصحفية تونسية - فرنسية، ولدت في فرنسا العام 1982، وعندما كان عمرها 19 عاما سافرت إلى كندا لتتابع دراستها في إدارة الأعمال قبل أن تتوغل في صناعة الأفلام الوثائقية. كرست السحيري نفسها لتسجيل وتوثيق الحياة التونسية، ففي العام 2012 أخرجت الفيلم الوثائقي الطويل «ألبوم العائلة»، وفي العام 2013 أخرجت الوثائقي القصير «My Father’s Facebook»، ومنذ هذا الحين كرست جهودها في تصوير السكك الحديدية التونسية، وهو ما دفعها لإنجاز فيلمها الوثائقي الطويل الأول «عالسكة»، كما شاركت في إخراج الفيلم الوثائقي الطويل «جريمة لا توصف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 2)

برنامج «الميزان» (الحلقة 2)
برنامج «كتب ليبية» (9)

برنامج «كتب ليبية» (9)
خلونا نحلموا (الحلقة 9)

خلونا نحلموا (الحلقة 9)
مسلسل «شن الحكاية» (9)

مسلسل «شن الحكاية» (9)
مسلسل «هذا هو» (8)

مسلسل «هذا هو» (8)
الكاسا (الحلقة 6)

الكاسا (الحلقة 6)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)
محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد

محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد
برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»

روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«جنيفر لوبيز» وأفلام عن الحقوق المدنية ضمن مهرجان «ترايبيكا»
«جنيفر لوبيز» وأفلام عن الحقوق المدنية ضمن مهرجان «ترايبيكا»
«نتفليكس» تخسر مشتركين للمرة الأولى منذ عقد
«نتفليكس» تخسر مشتركين للمرة الأولى منذ عقد
توقيف المغني الأميركي أساب روكي بسبب إطلاق نار
توقيف المغني الأميركي أساب روكي بسبب إطلاق نار
سلطات نيو مكسيكو تحمّل منتجي فيلم «راست» مسؤولية الحادثة القاتلة
سلطات نيو مكسيكو تحمّل منتجي فيلم «راست» مسؤولية الحادثة القاتلة
جوني ديب يتهم طليقته بضربه.. ويؤكد: اتهاماتها أفقدتني «كل شيء»
جوني ديب يتهم طليقته بضربه.. ويؤكد: اتهاماتها أفقدتني «كل شيء»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث...
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
المزيد
«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»
«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»...
مسرحية لبنانية تسترجع أجواء «رمضان زمان» في بيروت ومدن عربية
مسرحية لبنانية تسترجع أجواء «رمضان زمان» في بيروت ومدن عربية...
كريستينا أغيليرا وريكي مارتن في حفل «أمفار» الخيري بـ«كان»
كريستينا أغيليرا وريكي مارتن في حفل «أمفار» الخيري بـ«كان»...
جوني ديب يتهم طليقته بضربه.. ويؤكد: اتهاماتها أفقدتني «كل شيء»
جوني ديب يتهم طليقته بضربه.. ويؤكد: اتهاماتها أفقدتني «كل ......
سلطات نيو مكسيكو تحمّل منتجي فيلم «راست» مسؤولية الحادثة القاتلة
سلطات نيو مكسيكو تحمّل منتجي فيلم «راست» مسؤولية الحادثة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط