«تحت الشجرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «كان»

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد الفيلم التونسي الطويل «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري، عرضه الأول عالميا ضمن فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان «كان السينمائي الدولي»، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 17 لـ28 مايو المقبل، وذلك ضمن تظاهرة «نصف شهر المخرجين» التي يشارك فيها 23 فيلما من جميع أنحاء العالم بينها ثلاثة أفلام عربية.

«تحت الشجرة» هو أول فيلم روائي لأريج السحيري التي سبق لها إخراج الفيلم الوثائقي الطويل الفائز بالعديد من الجوائز «عالسكة»، وفاز مشروع فيلم «تحت الشجرة» بجائزة «MAD Solutions» ومهرجان «الجونة» في ورشة فاينال كات فينيسيا، وجائزة أطلس بوست برودكشن في «المهرجان الدولي للفيلم» بمراكش.

روابط عميقة

وتدور أحداث الفيلم بين الأشجار، حيث يعمل الشباب والشابات أثناء موسم الحصاد الصيفي، ويختبرون بعض الأحاسيس للمرة الأولى، ويتغازلون ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يسعون نحو العثور على روابط عميقة، وأحيانا يهربون منها.

الفيلم إنتاج مشترك بين تونس «Henia Production»، سويسرا «Akka Films»، فرنسا «Maneki Films»، ويتولى توزيعه عالميا شركة «Luxbox» فيما تتولى شركة «MAD Solutions» توزيع وتسويق الفيلم في العالم العربي.

أريج السحيري هي مخرجة ومنتجة وصحفية تونسية - فرنسية، ولدت في فرنسا العام 1982، وعندما كان عمرها 19 عاما سافرت إلى كندا لتتابع دراستها في إدارة الأعمال قبل أن تتوغل في صناعة الأفلام الوثائقية. كرست السحيري نفسها لتسجيل وتوثيق الحياة التونسية، ففي العام 2012 أخرجت الفيلم الوثائقي الطويل «ألبوم العائلة»، وفي العام 2013 أخرجت الوثائقي القصير «My Father’s Facebook»، ومنذ هذا الحين كرست جهودها في تصوير السكك الحديدية التونسية، وهو ما دفعها لإنجاز فيلمها الوثائقي الطويل الأول «عالسكة»، كما شاركت في إخراج الفيلم الوثائقي الطويل «جريمة لا توصف».