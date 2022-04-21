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كريستينا أغيليرا وريكي مارتن في حفل «أمفار» الخيري بـ«كان»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 02:30 مساء
كريستينا أغيليرا وريكي مارتن في حفل «أمفار» الخيري بـ«كان»
كريستينا أغيليرا في لوس أنجليس، 10 أبريل 2022 (أ ف ب)
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يُنظم احتفال «أمفار»، وهي مؤسسة أميركية لمكافحة الإيدز، الخيري للعام 2022 في 26 مايو بقصر إيدن روك الشهير في مدينة أنتيب الساحلية الفرنسية بحضور الممثل روبرت دي نيرو كضيف شرف، على ما أعلن، الأربعاء، منظمو الحدث.

وتجمع هذه الأمسية المقامة سنويا خلال فترة انعقاد مهرجان «كان السينمائي» والتي تُصنف من أهم الفعاليات الخيرية في العالم، عددا كبيرا من المشاهير، وفق «فرانس برس».
ويحيي الاحتفال المغنون كريستينا أغيليرا وريكي مارتن والبريطانية تشارلي إكس سي إكس. وحُدد سعر البطاقة بعشرة آلاف يورو.

وجمعت مؤسسة «أمفار» 9.3 ملايين يورو في عشاء ومزاد نُظما في يوليو 2021 وترأستهما الممثلة الأميركية شارون ستون، في حدث شهد تقليص عدد الحضور إلى النصف ليصبح 400 شخص بسبب جائحة «كوفيد-19».

ومن المتوقع أن يحضر في احتفال هذا العام حوالى ألف شخص من ضيوف ومشاهير.

ومنذ العام 1993، جمعت المؤسسة 226 مليون يورو (245 مليون دولار) استثمرتها في أبحاث تتعلق بالإيدز وتدابير للوقاية منه، وذلك من خلال مزادات فاخرة نُظمت لمناسبة انعقاد مهرجان «كان السينمائي».

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