«جنيفر لوبيز» وأفلام عن الحقوق المدنية ضمن مهرجان «ترايبيكا»

القاهرة - بوابة الوسط

يُفتتح مهرجان «ترايبيكا للسينما» بنيويورك في 8 يونيو المقبل بفيلم وثائقي عن النجمة جنيفر لوبيز، ويُختتم في 19 منه بشريط تسجيلي آخر عن الناشط الأميركي في مجال الحقوق المدنية القس بالكنيسة المعمدانية آل شاربتون، بحسب البرنامج الذي أعلنه المنظمون، الثلاثاء.

وتُشارك 110 أفلام طويلة - من بينها 88 تُعرض للمرة الأولى عالميا- و43 فيلما قصيرا في المهرجان الذي شارك في تأسيسه الممثل روبرت دي نيرو العام 2002 للمساهمة في تعافي نيويورك من هجمات 11 سبتمبر 2001، وفق «فرانس برس».

ويروي الفيلم الوثائقي «هافتايم» (Halftime) الذي يُستهل المهرجان بعرضه العالمي الأول مسيرة الممثلة والمغنية جنيفر لوبيز، على أن يصبح متوافرا بعد أيام قليلة من الافتتاح على منصة «نتفليكس» للبث التدفقي.

ويحضر الكفاح من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة بقوة في الدورة الحادية والعشرين من المهرجان من خلال فيلم «آفتر سيلما» (After Selma) لسام بولارد الذي يتناول المعركة من أجل حق التصويت في جنوب الولايات المتحدة بستينات القرن العشرين، وكذلك من خلال «ذي ريبيليوس لايف أوف مسز روزا باركس» (The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks) عن هذه الناشطة السوداء التي رفضت التخلي عن مقعدها في «القسم الملوّن» من الحافلة لراكب أبيض البشرة، وأصبحت رمزا للحركة المناهضة للفصل العنصري.

داني غلوفر

ومن الأعمال الوثائقية الأخرى التي تتمحور على الموضوع نفسه ضمن برنامج المهرجان فيلم «سيفيل» (CIVIL) عن المحامي بن كرامب المتخصص في الدفاع عن عائلات ضحايا عنف الشرطة ومنهم جورج فلويد، وكذلك «لاودماوث» (Loudmouth) الذي يتناول شخصية القس والناشط آل شاربتون، وسيكون العرض الختامي.

- «ترايبيكا»: عروض سينمائية في الهواء الطلق

ويتضمن البرنامج أيضا «ذي يوتيوب إيفكت» (The YouTube Effect) عن الخوارزمية المثيرة للجدل لموقع الفيديو على الإنترنت، و«Rudy! A Documentusical» الذي يتناول رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

أما الأفلام الروائية المشاركة، فمن أبرزها «آلون توغيذر» (Alone Together)، وهو شريط رومانسي لكايثي هولمز عن الحجر خلال جائحة «كوفيد-19»، والكوميديا السوداء «أميريكن دريمر» (American Dreamer) من بطولة مات ديلون وداني غلوفر، و«غود غيرل جاين» (Good Girl Jane) عن هشاشة المراهقين وإدمان المخدرات، وتتولى بطولته آندي ماكدويل.