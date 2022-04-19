رحيل «أسطورة» الموسيقى الكلاسيكية الروماني رادو لوبو

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي عازف البيانو الروماني رادو لوبو عن عمر يناهز 76 عامًا، بحسب ما أعلن منظمو مهرجان «جورج إنيسكو» في بوخارست الذين وصفوا الراحل بـ«أسطورة» الموسيقى الكلاسيكية.

وقال المنظمون في منشور ورد، الإثنين، على صفحة المهرجان عبر «فيسبوك»، «ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة المايسترو رادو لوبو، الصديق العزيز لمهرجان إنيسكو والموسيقي الرائع»، وفق «فرانس برس».

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفنان المولود في 30 نوفمبر 1945 بغالاتي في رومانيا، تُوفي بمدينة لوزان السويسرية بعد صراع طويل مع المرض.

وأعرب المنظمون عن اعتزازهم «إلى الأبد بطريقته غير العادية في تحويل الموسيقى سحرًا»، مذكّرين بأن لوبو فاز العام 1967 بالجائزة الكبرى للمهرجان الذي أُطلق قبل تسع سنوات في تحية للملحن الروماني جورج إنيسكو.

وكانت بدايات مسيرة لوبو في الولايات المتحدة العام 1971 مع أوركسترا كليفلاند تحت قيادة دانيال بارينبويم، ثم تابع مع أوركسترا شيكاغو السيمفونية وأوركسترا سان فرانسيسكو.

وفاز لوبو العام 1996 بجائزة «غرامي» لأفضل أداء موسيقي منفرد.

واعتزل لوبو العزف في نهاية موسم 2018-2019 لأسباب صحية، وكان مقيمًا في سويسرا.