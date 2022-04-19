الإسلاموفوبيا في ندوة بجامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

أقيمت بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، الإثنين، ندوة فكرية عن الإسلاموفوبيا، نظمها المنتدى الثقافي للجامعة تحت شعار«ثقافة، إبداع، حوار» أدارها الدكتور إسماعيل القروي بمشاركة كلٍ من الكاتب إبراهيم الربو، الدكتور إبراهيم الكاسح، والدكتور عبدالرحمن فرحات.

وتناولت الورقات أسس العلاقة بين الغرب والشرق أو بين أوروبا والإسلام من المنظور الديني والإشكال الناتج عن الفهم المغلوط من جانب الغرب للإسلام، والتي أشار إليها الدكتور خالد عون عميد جامعة طرابلس أثناء حديث استهلالي للندوة.

مصطلح الإسلاموفوبي

وتطرق الدكتور إبراهيم الكاسح إلى مصطلح الإسلاموفوبي وتحولات المفهوم في الحاضن الثقافي الفرنسي وذلك من خلال بعدين «موضوعي» و«ذاتي»، حيث يقوم الأول على تقدير تاريخي حضاري، بحكم أن فرنسا من أقدم الأمم الغربية المسيحية، التي حظيت بعلاقة خاصة بالشرق الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري ودلائل ذلك منذ معركة بلاط الشهداء وحتى وقتنا الحالي، فيما يشخص البعد الثاني الأثر العنصري الموجود في الخطاب الفكري والأدبي والإعلامي، وقبل كل ذلك عرف الكاسح مصطلح «الإسلاموفوبيا » لغة وكذلك التكوين الدلالي للمفهوم.

ثنائية الحب والكراهية

وتحدث الكاتب إبراهيم الربو عن ثنائية الحب والكراهية بين الإسلام والغرب، موضحًا أن هناك ثلاث محطات رئيسة لعلاقة الغرب بالإسلام، تشير الأولى إلى الأثر الناتج من انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي والذي مكن أميركا من الاستحواذ على مقدرات العالم ووجهت خطابها الإعلامي بتصوير أن الإسلام هو الخطر القادم ويجب مواجهته، وترصد المحطة الثانية تبعات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما نتج عنها من إلصاق الإرهاب بالإسلام وتشويه صورة المسلم كقاتل متعطش للعنف، وبث مفهوم أن الدين الإسلامي يحث على سفك الدماء.

وترتبط المحطة الأخيرة بسؤال: لماذا نحن ساهمنا في تنامي هذه الظاهرة، والإجابة كانت عبر الصراعات المذهبية التي تعادي الآخر ولا تريد الحوار ولا تبني علاقتها معه على قاعدة المشاركة الإنسانية.

الحروب الصليبية

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن فرحات المتخصص في العقيدة الإسلامية التاريخ والنشأة لمصطلح الإسلاموفوبيا، والتي اتخذت شكلين الأول كانت مواجهة مباشرة ضد الإسلام منذ زمن الحروب الصليبية وتدريجيًا تحولت إلى حرب ناعمة عبر إلصاق التهم والشبهات حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي امتد إلى أتباعه والتركيز على مسألة أنه دين الإرهاب والرعب ليتم تجميعها في مصطلح الإسلاموفوبيا.

وتساءل الباحث عن عدم وجود مصطلح مثل الهندوفوبيا اوالكونفوشوسية فوبيا أو اليهودية فوبيا وهكذا؟ وعدد أسباب ذلك، منوهًا بأبرزها وهو التمدد الديموغرافي للدين الإسلامي.

الدكتور خالد عون رئيس جامعة طرابلس أثناء كلمة استهلالية (بوابة الوسط)

الدكتور إسماعيل القروي مدير الندوة (بوابة الوسط)

الدكتور إبراهيم الكاسح (بوابة الوسط)

الدكتور عبدالرحمن فرحات (بوابة الوسط)

الكاتب إبراهيم الربو (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)