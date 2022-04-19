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وفاة عازف البيانو الأميركي نيكولاس أنغيليتش عن 51 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 12:21 مساء
وفاة عازف البيانو الأميركي نيكولاس أنغيليتش عن 51 عاما
عازف البيانو الأميركي نيكولاس أنغيليتش، وسط، خلال احتفال توزيع جوائز «فيكتوار» للموسيقى الكلاسيكية قرب باريس، 14 فبراير 2019 (أ ف ب)
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تُوفي، الإثنين، عن 51 عامًا عازف البيانو الأميركي نيكولاس أنغيليتش الذي برع في كل من الموسيقى الرومانسية والمعاصرة، على ما أعلنت الوكالة التي تتولى إدارة أعماله.

وأوضحت وكالة جاك تيلين الفنية في بيان أن «نيكولاس الأميركي الأصل الذي كان يعيش في باريس، كان يعاني مرضًا تنفسيًا»، مذكّرة بأن أنغيليتش لم يحيِ أي حفلة موسيقية منذ يونيو 2021، وفق «فرانس برس».

وبرع أنغيليش في عزف مقطوعات بيتهوفن وليست وبرامز المخصصة للبيانو، لكنّ أنامله أبدعت كذلك في تأدية أعمال ملحّني القرن العشرين على نحو ميسيان وستوكهاوزن وبوليز وبرونو مانتوفاني.

وشارك على البيانو مع عدد من الفرق الموسيقية العالمية المرموقة بإدارة قادة أوركسترا كبار، من بينهم شارل دوتوا والسير كولين ديفيس وكورت ماسور أو ميونغ وون تشونغ.

وصدرت في سبتمبر 2018 آخر أسطوانة لأنغيليتش الذي نال من العام 2013 إلى العام 2019 جائزة «فيكتوار» للموسيقى الكلاسيكية ضمن فئة أفضل عازف منفرد.

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