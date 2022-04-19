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التونسي محمد بن عطية «سعيد» ببدء عرض «أفراح إبليس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 01:10 مساء
التونسي محمد بن عطية «سعيد» ببدء عرض «أفراح إبليس»
الممثل التونسي محمد بن عطية في كواليس المسلسل (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعرب الممثل التونسي محمد بن عطية عن سعادته ببدء عرض مسلسله «أفراح إبليس» الجزء الثاني عبر منصة «شاهد» الإلكترونية.

المسلسل الذي انتهى تصويره منذ خمسة أعوام وتم فقط عرضه عبر إحدى القنوات المشفرة؛ أي أن هذه هي الفرصة الأولى لعرضه للجمهور كله.

وكشف محمد أنه يجسد في المسلسل شخصية أحد مدربي تنظيم «داعش» القادمين من تونس، وفقا لبيان.

مسلسل «أفراح إبليس 2» يخرجه أحمد خالد أمين ويكتبه مجدي صابر ويلعب بطولته كل من جمال سليمان وصابرين وأحمد حلاوة.

وشارك محمد بن عطية في عدة أعمال عربية ومصرية منها «أرض جو»، «لعنة كارما»، و«السهام المارقة»، بالإضافة إلى العديد من الأعمال في تونس أيضًا.

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