ألبوم جديد لمغني الراب الأميركي كندريك لامار في مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مغني الراب الأميركي الشهير كندريك لامار أن ألبومًا جديدًا له سيُطرح في 13 مايو، وهو يأتي بعد خمس سنوات من صدور «دام» (DAMN) وحصوله على جائزة بوليتزر، مما جعل لامار أول فنان هيب هوب يفوز بها.

وورد الإعلان عن الألبوم الجديد في ردّ من حساب لامار على «تويتر» على رسالة تفيد بأنه سيعتزل. وتضمن الرد رابطًا يأخذ المستخدم إلى موقع لامار الإلكتروني oklama.com، وفيه يظهر ملف جديد أسود يتضمن في داخله رسالة تعلن عن عنوان الألبوم وهو Mr Morale & The Big Steppers، وتشير إلى أنه سيصدر في 13 مايو 2022، وفق «فرانس برس».

ويُعتبر كندريك لامار المولود في مدينة كومبتون الفقيرة بضواحي لوس أنجليس أحد أفضل مغني الراب على الإطلاق؛ إذ إن كلمات أغنياته تتناول العنصرية والعنف وغياب العدالة الاجتماعية، ويجمع أسلوبه موسيقى الجاز والكلمات المنطوقة.

وحققت ألبومات لامار السابقة نجاحًا واسعًا، ونال «دام» الصادر العام 2017 جائزة بوليتزر العريقة في فئة الموسيقى، وكانت وقتها المرة الأولى التي تذهب هذه المكافأة لأحد فناني الهيب هوب والموسيقى الشعبية الحديثة إجمالًا.

بعد ذلك، كانت بعض أغنيات فيلم البطل الخارق الأسود «بلاك بانثر» من توقيعه.

وسبق للفنان البالغ 30 عامًا أن فاز بـ14 جائزة غرامي، أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية، أحدثها هذه السنة إذ نال جائزة أفضل أداء في موسيقى الراب عن أغنية «فاميلي تايز» مع ابن عمه بيبي كيم.

وشارك لامار في فبراير الفائت مع عدد من نجوم الراب في ولاية كاليفورنيا، منهم دكتور دري وسنوب دوغ، في الحفلة التي أقيمت خلال استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول الحاسمة لموسم كرة القدم الأميركية لسنة 2022.

وشكلت موسيقى الهيب هوب للمرة الأولى محورًا للعرض الفني الذي قدمه دكتور دري وسنوب دوغ مع كندريك لامار وماري جيه بلايج وإيمينيم خلال استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول. كذلك سيكون من أبرز النجوم الذين سيُحيون بين 22 و26 يونيو مهرجان «غلاستونبري» الإنجليزي البارز.