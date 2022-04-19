رحيل الملحن البريطاني هاريسون بيرتويسل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة التي تتولى نشر أعمال هاريسون بيرتويسل وفاة الفنان، الذي يعتبر أحد أبرز مؤلفي الموسيقى البريطانية المعاصرة، عن 87 عامًا.

وألّف بيرتويسل المولود العام 1934 في أكريتون بشمال إنجلترا عمله الأبرالي الأول «بانش أند جودي» (Punch and Judy) في نهاية ستينيات القرن العشرين. ومن أبرز أعماله التي حققت نجاحًا «غاوين» (Gawain) و«ذي ماسك أوف أورفيوس» (The Mask of Orpheus)، حسب «فرانس برس».

وعزفت أهم فرق الأوركسترا السيمفونية في العالم مقطوعات بيرتويسل من موسيقى الحجرة إلى الأوبرا، خلال مسيرته الطويلة التي استمرت حتى بعدما تجاوز الثمانين.

وأوضحت شركة Boosey & Hawkesn الناشرة لأعماله في بيان على موقعها عبر الإنترنت أنه تُوفي في منزله في مير بجنوب غرب إنجلترا. ولم تشر إلى سبب وفاته.

هاريسون بيرتويسل

وكان بيرتويسل عُيّن العام 1975 مديرًا موسيقيًا لمسرح «رويال ناشيونال ثياتر» اللندني في بداياته، واستمر في هذا المنصب إلى 1983.

ورغم الإجماع على كون بيرتويسل أحدث ثورة بموسيقاه، كان يبرز أحيانًا انقسام في آراء النقاد والجمهور على السواء بأسلوبه.

ولاحظت الجمعية الفلهارمونية الملكية الإثنين أن موسيقى بيرتويسل «هزت الأرض».

أما أوركسترا لندن السيمفونية فوصفته بأنه «أحد أعظم الملحنين البريطانيين» ، في حين اعتبرت جريدة «ديلي تلغراف» أنه «ملحن طليعي أصبح من عظماء الموسيقى الكلاسيكية البريطانية».