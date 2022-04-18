لوحات معارة من روسيا عالقة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

لا تزال عشرات الأعمال الفنية لرسامين روس بينهم فاسيلي كاندينسكي، عالقة في كوريا الجنوبية بعد عرضها أخيرا في سول، بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا بفعل العقوبات على موسكو بعد غزو أوكرانيا.

وعُرضت هذه اللوحات لنحو 50 فنانا روسيا، بينهم كاندينسكي وكازيمير ماليفيتش وألكسندر رودشينكو، في متحف سيجونغ للفنون بسول منذ ديسمبر، وفق «فرانس برس».

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، فرضت جهات غربية عدة، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات غير مسبوقة ضد موسكو.

واختُتم المعرض في سول، الأحد، لكن اللوحات عالقة في العاصمة الكورية الجنوبية بسبب عدم وجود رحلات جوية لإعادة الأعمال إلى روسيا، وفق ما أفاد أحد منظمي المعرض.

وأعيرت الأعمال من أربع مؤسسات روسية بينها متحف نيجني نوفغورود الحكومي للفنون ومتحف إيكاترينبرغ للفنون الجميلة.

وبحسب المنظمين، فإن «الأعمال جاهزة للإعادة، لكن الرحلات الجوية متوقفة حاليا بسبب الحرب في أوكرانيا».

وقال المنظمون «رغم أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، فإن الجانب الروسي يبحث عن طريقة لاسترجاع الأعمال من دون المرور عبر الخطوط الجوية».