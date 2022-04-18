أكرم حسني: سعيد بـ«شتيمة جلجل» في «مكتوب عليا»

القاهرة - بوابة الوسط

علق الممثل المصري أكرم حسني على بعض ردود الفعل والتعليقات التي توحي بكره الجمهور لشخصية «جلجل» التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، وقال: «مبسوط جدا بكل تعليق كاره لشخصية جلجل وتصرفاته لأن هذه أول مرة أجد شخصية نجاحها أنها تتكره»، وأردف أكرم، قائلا: «أهم حاجة الجمهور مينساش إن ده جلجل مش أكرم».

وأضاف حسني أن ظهور هذه السلبيات في شخصية «جلجل» أمر مقصود ومتعمد، لإثبات نظرية موجودة على أرض الواقع في المجتمع وفي الطبيعة البشرية، تتلخص في أنه ليس كل إنسان يمتلك نعم من ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معها بطرق سليمة، بل هناك نماذج كثيرة جدا حولنا تتعامل مع هذه النعم التي أعطاها الله لنا بأسلوب غير سليم بالمرة.

وأشار الممثل المصري إلى أن مسلسل «مكتوب عليا» يحمل رسالة رئيسية منذ بداية العمل عليه، وفحواها أن كثيرين من الناس عندما تتحول حياتهم فجأة إلى الأحسن بأي طريقة لا يهتمون بنعمة ربنا سبحانه وتعالى بقدر اهتمامهم بأنفسهم وتحول شخصياتهم إلى الأسوأ وليس الأفضل.

وأوضح أن كثيرين في المجتمع عندما يحصلون على أموال كبيرة فجأة، تتغير مفاهيمهم ويصابوا بحالة من الهبل والجبروت دون مراعاة لمشاعر غيرهم حتى لو كانوا مقربين لهم، وهذا أمر مقصود في حكاية المسلسل نفسه وليس الهدف منه الكوميديا فقط.

وأضاف أكرم أن شخصية «جلجل» في الأساس هي شخصية تمتلك الكثير من النعم بداية من عائلة تحبه وعمل جيد وحياة طبيعية مريحه ومناسبة، ولكنه طوال الوقت غير راض عن هذه الحياة، فهو شخص ينقصه مفهوم الرضا، ويرى أن السعادة في أمور لا تتوفر له، وقال: «جلجل شخص ناقم طوال الوقت، والهدف من الشخصية هو توصيل رسالة للجميع تؤكد أن الرضا هو مفتاح السعادة في الحياة وليس أي شيء آخر».

«مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا وحنان سليمان وإسماعيل فرغلي وهلا رشدي ومحمد طعيمة، تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.