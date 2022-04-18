Atwasat

أكرم حسني: سعيد بـ«شتيمة جلجل» في «مكتوب عليا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 01:41 مساء
أكرم حسني: سعيد بـ«شتيمة جلجل» في «مكتوب عليا»
أكرم حسني في مشهد من مسلسل «مكتوب عليا» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

علق الممثل المصري أكرم حسني على بعض ردود الفعل والتعليقات التي توحي بكره الجمهور لشخصية «جلجل» التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، وقال: «مبسوط جدا بكل تعليق كاره لشخصية جلجل وتصرفاته لأن هذه أول مرة أجد شخصية نجاحها أنها تتكره»، وأردف أكرم، قائلا: «أهم حاجة الجمهور مينساش إن ده جلجل مش أكرم».

وأضاف حسني أن ظهور هذه السلبيات في شخصية «جلجل» أمر مقصود ومتعمد، لإثبات نظرية موجودة على أرض الواقع في المجتمع وفي الطبيعة البشرية، تتلخص في أنه ليس كل إنسان يمتلك نعم من ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معها بطرق سليمة، بل هناك نماذج كثيرة جدا حولنا تتعامل مع هذه النعم التي أعطاها الله لنا بأسلوب غير سليم بالمرة.

وأشار الممثل المصري إلى أن مسلسل «مكتوب عليا» يحمل رسالة رئيسية منذ بداية العمل عليه، وفحواها أن كثيرين من الناس عندما تتحول حياتهم فجأة إلى الأحسن بأي طريقة لا يهتمون بنعمة ربنا سبحانه وتعالى بقدر اهتمامهم بأنفسهم وتحول شخصياتهم إلى الأسوأ وليس الأفضل.

وأوضح أن كثيرين في المجتمع عندما يحصلون على أموال كبيرة فجأة، تتغير مفاهيمهم ويصابوا بحالة من الهبل والجبروت دون مراعاة لمشاعر غيرهم حتى لو كانوا مقربين لهم، وهذا أمر مقصود في حكاية المسلسل نفسه وليس الهدف منه الكوميديا فقط.

وأضاف أكرم أن شخصية «جلجل» في الأساس هي شخصية تمتلك الكثير من النعم بداية من عائلة تحبه وعمل جيد وحياة طبيعية مريحه ومناسبة، ولكنه طوال الوقت غير راض عن هذه الحياة، فهو شخص ينقصه مفهوم الرضا، ويرى أن السعادة في أمور لا تتوفر له، وقال: «جلجل شخص ناقم طوال الوقت، والهدف من الشخصية هو توصيل رسالة للجميع تؤكد أن الرضا هو مفتاح السعادة في الحياة وليس أي شيء آخر».

«مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا وحنان سليمان وإسماعيل فرغلي وهلا رشدي ومحمد طعيمة، تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
«بيوت الحفر» في غريان الليبية.. تحفة معمارية تسعى للخروج من الظل (صور)
«بيوت الحفر» في غريان الليبية.. تحفة معمارية تسعى للخروج من الظل ...
بدأ عرضه السبت.. منة شلبي أم يجبرها زوجها على الانضمام لـ«داعش» في «بطلوع الروح»
بدأ عرضه السبت.. منة شلبي أم يجبرها زوجها على الانضمام لـ«داعش» ...
«فانتاستيك بيتس» يتصدر شباك التذاكر
«فانتاستيك بيتس» يتصدر شباك التذاكر
المغنية البرازيلية أنيتا تحجب الرئيس بولسونارو من حسابها في «تويتر»
المغنية البرازيلية أنيتا تحجب الرئيس بولسونارو من حسابها في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث...
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ......
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث...
المزيد
أكرم حسني: سعيد بـ«شتيمة جلجل» في «مكتوب عليا»
أكرم حسني: سعيد بـ«شتيمة جلجل» في «مكتوب عليا»...
الختالي يحاضر عن جذور الفن التشكيلي في ليبيا
الختالي يحاضر عن جذور الفن التشكيلي في ليبيا...
وزيرة الثقافة المصرية تطلق احتفالات «60 سنة طليعة»
وزيرة الثقافة المصرية تطلق احتفالات «60 سنة طليعة»...
المغنية البرازيلية أنيتا تحجب الرئيس بولسونارو من حسابها في «تويتر»
المغنية البرازيلية أنيتا تحجب الرئيس بولسونارو من حسابها في ......
«فانتاستيك بيتس» يتصدر شباك التذاكر
«فانتاستيك بيتس» يتصدر شباك التذاكر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط