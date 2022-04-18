وزيرة الثقافة المصرية تطلق احتفالات «60 عام طليعة»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، الأحد، فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة، كما سلمت شهادات تخريج الدفعة الأولى لورشة الحكي وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومديري الفرق التابعة وجمع من المسرحيين.

وقالت عبدالدايم إن الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة يأتي ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بالمعالم التنويرية العريقة التي أسهمت في تشكيل وجدان المجتمع وباتت من عناصر ومفردات قوته الناعمة، مشيرة إلى أنه لعب دورا بارزا في تاريخ الحركة المسرحية، وأضافت أنه خلال 6 عقود قدم العديد من التجارب الفنية المميزة كما شهد ميلاد مجموعة من النجوم الذين أثروا ساحة الإبداع المصري.

وأكدت أن الاحتفال يستمر طوال العام ويشمل إعادة تقديم عدد من أشهر العروض التي أنتجها الطليعة، ووجهت بإنشاء متحف خاص بتصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي تخليدا لإبداعاتها في المسرح المصري.

أجندة بالفعاليات

واستعرض المخرج عادل حسان فعاليات الاحتفال وأهم العروض المسرحية التي يتم إعادتها خلال العام، وكذا برنامج الاحتفاء بكل من أسهم في مسيرة فرقة مسرح الطليعة منها إعادة تقديم 30 عرضا مسرحيا مصورا بعد ترميمهم بالاشتراك مع المركز القومي للمسرح، إضافة إلى إنتاج 14 عملا جديدا إلى جانب إصدار أجندة بكافة الفعاليات طوال العام.

وتفقدت الوزيرة معرضا لتصميمات ديكور عدد من أشهر العروض التي أنتجها المسرح، إلى جانب عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية، وفي قاعة صلاح عبدالصبور أقيمت ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار بحضور أبنائه تضمنت عرضا للحكي والغناء بعنوان «خلطة شبرا» كتابة وأشعار يسري حسان، ألحان الراحل أحمد الحجار، غناء ماهر محمود، إخراج محمد سليم، وشهدت قاعة زكي طليمات عرض تخرج ورشة الحكي الأولى بالمسرح والتي شهدت تخريج 36 متدربا بإشراف الفنان محمد عبدالفتاح إلى جانب تكريم مدربي الدفعة الأولى من ورشة الحكي بالمسرح وتكريم عدد من العاملين تقديرا لجهودهم في أعمال تطوير وتجديد مسرح الطليعة.

من كواليس انطلاق فعاليات «60 عام طليعة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس انطلاق فعاليات «60 عام طليعة» (خاص لـ بوابة الوسط)