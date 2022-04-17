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بدأ عرضه السبت.. منة شلبي أم يجبرها زوجها على الانضمام لـ«داعش» في «بطلوع الروح»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 04:00 مساء
بدأ عرضه السبت.. منة شلبي أم يجبرها زوجها على الانضمام لـ«داعش» في «بطلوع الروح»
منة شلبي في مشهد من مسلسل «بطلوع الروح» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بعد ابتعاد استمر 4 سنوات، عادت النجمة المصرية منة شلبي إلى الشاشة الرمضانية بمسلسل «بطلوع الروح» المستوحى من أحداث حقيقية، وتؤدي فيه دور «روح» التي يجبرها زوجها على الانتقال معه إلى دولة الخلافة الإسلامية في سورية بعدما خطف ابنها.

وشهدت أولى حلقتين أحداثًا متسارعة مليئة بالتوتر والقلق، الذي نجحت في إبرازه منة من خلال أدائها التمثيلي كأم تبحث عن ابنها. وتبدأ الأحداث بـ«روح» التي كانت تعيش حياة مرفهة مع زوجها أكرم وابنها سيف، وخلال رحلة سياحية في تركيا تفاجأ باختفاء زوجها وابنها وبعد ساعات تتلقى مكالمة من زوجها يطلب منها مقابلته في مكان على الحدود التركية - السورية، لتقع مواجهة قوية بين منة وزوجها، حيث تطلب منه رؤية ابنها لكنه يشترط منها عبور الحدود معه إذا كانت ترغب في رؤية ابنها مرة أخرى والانضمام إلى التنظيم الإرهابي، ورغم رفضها تجد نفسها مجبرة على اتباعه لإنقاذ ابنها.

تحاول «روح» استيعاب صدمتها في زوجها والتعايش مع الظروف الجديدة، التي تبدأ منذ عبورها الحدود وارتدائها النقاب والملابس السوداء اللون وفقًا لأحكام الدولة الإسلامية في الشام والعراق، ثم العيش في منزل متواضع لا يضم سوى بعض الأثاث البسيط، وتبدأ في التعرف على طريقة الحياة وسط التنظيم الإرهابي، حيث تحذرها جارتها من فتح الباب دون النقاب حتى لا تتعرض للجلد، وأن عليها الذهاب إلى ملتقى الفتاة المسلمة، حيث دروس الفقه وتبادل الأفكار ووصفات الطهي.

«بطلوع الروح» مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول «روح» التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لـ«داعش» في سورية. تحاول «روح» النجاة لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.

آخر أعمال منة شلبي الرمضانية كان «واحة الغروب» العام 2017 عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر.

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