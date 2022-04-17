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كتاب وفنانون فرنسيون يؤيدون ماكرون في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 10:32 صباحا
كتاب وفنانون فرنسيون يؤيدون ماكرون في الانتخابات الرئاسية
إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)
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يعتزم قرابة 500 فنان وكاتب فرنسي التصويت «من دون أي تردد» لإيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حسب ما أكدوا، الجمعة.

وأنتقدوا ما ينطوي عليه برنامج المرشحة اليمينية المتطرفة، مارين لوبن، من «كراهية للأجانب»، وفق «فرانس برس».

وذكّر «ممثلات وممثلون من عالم الثقافة والفنون الأدائية» الحية، في مقال أرسلوه إلى وسائل الإعلام، بأن «ثمة خلافات عميقة أحياناً» بينهم وبين «السلطة القائمة».

نتيجة هذه الجولة الأولى
واضاف الموقّعون، ومن بينهم الممثل والمخرج غيّوم كانيه، والممثلة والمغنية شارلوت غينزبور، والروائي مارك ليفي: «مع أن نتيجة هذه الجولة الأولى من الانتخابات لم تحقق ما كان يأمل البعض منا (...) فلا يوجد بالنسبة إلينا اليوم أي تردد (...) إذ نحن لا نضع الديمقراطية والشعبوية على المستوى نفسه».

وتابع البيان الذي حمل أيضاً تواقيع الممثلين فابريس لوكيني وبياتريس دال، والمغنين إنريكو ماسياس وتوما دوترون: «لا شيء في برنامج مارين لوبن يقربنا من تاريخ فرنسا المقاوم، والإنسانوي، والسخيّ، والمنفتح على العالم».

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ورفض الفنانون والكتّاب أن تكون «على رأس فرنسا، مرشحة يمثّل برنامجها الانطواء وكراهية الأجانب، مرشحة تحالفت مع القوى الشمولية وتهوى الحرب».

وأضافوا «لا يمكننا أن نتخيل شعور الشعب الأوكراني، الذي يتعرض للغزو والقصف والمذابح، عندما يكتشف أننا انتخبنا شريكاً متواطئاً مع رئيس الكرملين على رأس بلدنا».

وحل ماكرون في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أجريت، الأحد، بحصوله على 27,85 % من الأصوات، تلته لوبن بنسبة 23,15 % من الأصوات. وسيتواجه المرشحان في الجولة الثانية يوم 24 أبريل.

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