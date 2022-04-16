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ربع مليار يورو سنويا للمدير التنفيذي لـ«يونيفرسال ميوزيك»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 03:01 مساء
ربع مليار يورو سنويا للمدير التنفيذي لـ«يونيفرسال ميوزيك»
صورة مركّبة لشعاري «يونيفرسال ميوزيك» و«فيفندي» (أ ف ب)
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أظهر التقرير السنوي لـ«يونيفرسال ميوزيك» تقاضي المدير التنفيذي للمجموعة، لوسيان غرينج، نحو 296 مليون دولار العام 2021.

ويمثل ذلك رقمًا قياسيًا لهولندا، وفق ما ذكرت، الجمعة، جريدة «دي فولكس كرانت» المحلية اليومية، ومن أبرز العوامل التي أتاحت له كسب هذا المبلغ الكبير طرح المجموعة أسهمها في البورصة، وفق «فرانس برس».

وأشارت الجريدة إلى أن «الراتب الذي يزيد على ربع مليار يورو هو الأعلى على الإطلاق لرئيس شركة مدرجة أسهمها في البورصة ويقع مقرّها في هولندا».

مدير يونيفرسال ميوزيك
وتلقى غرينج الذي أصبح مديرًا تنفيذيًا للمجموعة العام 2011 ويديرها منذ تلك السنة من لوس أنجليس علاوة على راتبه نحو 211 مليون دولار بعد النجاح الذي حققه طرح أسهم «يونيفرسال ميوزيك» في البورصة العام 2021، بحسب ما ذكرت المجموعة في تقريرها السنوي.

وحصل غرينج على ثلاث مكافآت أخرى مرتبطة بطرح المجموعة أسهمها في بورصة أمستردام، بلغت على التوالي 18.92 مليون دولار و22.60 مليون دولار و26.71 مليون دولار، أُضيفت إلى راتبه الأساسي المحدد بنحو 14.27 مليون دولار وإلى ثلاثة ملايين أخرى يتلقاها كـ«منافع أخرى».

-قيمة «يونيفرسال ميوزيك» تتجاوز 50 مليار دولار في اليوم الأول لتداول أسهمها

وأشارت وسائل إعلام هولندية عدة إلى أن الراتب القياسي السابق كان من نصيب رئيس شركة «بروبوس» للتكنولوجيا بوب فان ديك، إذ حصل على 41.73 مليون دولار العام 2019.

وتتصدر «يونيفرسال ميوزيك» سوق الموسيقى العالمية؛ إذ تنتج أكثر من 30% من الأعمال، وتتولى إدارة علامات تجارية مرموقة من بينها « إي إم آي» و«كابيتول» و«ديف جام» و«بوليدور» و«بلو نوت» و«ديكا».

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