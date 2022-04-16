مهرجان كواتشيلا عاد بلا قيود صحية

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما توقف منذ العام 2019، انطلق مهرجان كواتشيلا الموسيقي الشهير، الجمعة، في كاليفورنيا، في غياب أي قيود صحية احترازية ضد فيروس «كورونا».

وتفاعل الجمهور بحماسة مع المغنية البرازيلية، أنيتا، التي افتتحت الاحتفال، وتبعها ظهور لكل من سنوب دوغ الذي أدى إلى جانبها أغنية «Mas Que Nada»، ومغنية الراب ساويتي والبريطاني هاري ستايلز، وفق «فرانس برس».

وقالت أليكسا ديفيس (24 عامًا) من ولاية كونيتيكت (شمال شرق) إن الاحتفال «مذهل»، فيما كانت تتراقص على أنغام أغنية لأنيتا وفي الخلفية شاشة تعرض عليها مشاهد لأحد أحياء ريو دي جانيرو الفقيرة. وأضافت أن أنيتا «رائعةً وجميلة جدًا».

مهرجان كواتشيلا

وكانت أنيتا احتلت المركز الأول ضمن ترتيب الأغنيات الأكثر استقطابًا للمستمعين على منصة سبوتيفاي بأغنيتها «إنفولفر»، لتصبح بالتالي أول برازيلية تصل إلى مرتبة أولى في المنصة.

وتقول كايتي (22 عامًا) الآتية من نيويورك والتي تحضر للمرة الثانية مهرجان كواتشيلا «تلقيت اللقاح ونحن في الهواء الطلق، فلست قلقة إطلاقًا»، مضيفةً أثناء احتفال موسيقي كانت تحييه فرقة الروك المنغولية «ذي هو» «أنا سعيدة جدًا لوجودي هنا، إن المهرجان مذهل».

ورغم الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا الذي تشهده الولايات المتحدة، من المتوقع أن يحضر إلى إنديو في كاليفورنيا مئات آلاف الأشخاص للمشاركة في حدث ضخم يمتد أسبوعين.

ومن أبرز النجوم المشاركين في مهرجان هذا العام البريطاني هاري ستايلز والأميركية بيلي ايليش والكندي ذي ويكند وفرقة سويدش هاوس مافيا.

وتعذرت إقامة المهرجان منذ العام 2019، إذ اضطر المنظمون لإلغاء مهرجان العام 2020 بعد إرجائه في بادئ الأمر إلى الخريف، كما حصل أيضًا مع نسخة 2021 بسبب الجائحة.

وأعلن المنظمون أنهم لن يطلبوا من المشاركين إثباتًا يؤكد تلقيهم اللقاح ولن يفرضوا وضع الكمامات ولا حتى التباعد الاجتماعي.

-عودة مهرجان كواتشيلا بمشاركة الفلسطينية سما عبدالهادي

وعادة ما يقام المهرجان في الهواء الطلق، ويستقبل نحو 125 ألف متفرج يوميًا من أنحاء البلاد كلها ومن خارجها، وينزل عدد كبير منهم في خيم ينصبونها أو داخل فنادق مجاورة.

وسيتوافر موقعان يتيحان إجراء فحوص كوفيد-19. وأشار خوسيه أربالو، وهو ناطق باسم السلطات الصحية المحلية إلى أن مواقع إضافية ستوفر لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

وفيما تراجعت الحالات بشكل كبير منذ يناير في الولايات المتحدة، عادت لترتفع مسجلة في المتوسط نحو 31 ألف حالة يوميًا، بحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأعادت بعض الجامعات فرض إلزامية وضع الكمامات، لكنّ القيود المرتبطة بالجائحة تبقى مفروضة بشكل محدود في معظم المناطق، بما فيها ولاية كاليفورنيا.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في مهرجان كواتشيلا هذا العام فنانتا الراب ميغن ذي ستاليون ودوجا كات والمغنية فيبي بريدجرز، وفرقة لانبيراتريس الفرنسية والمغني ستروماييه ومنسقا الأسطوانات (دي جاي) الفلسطينية سما عبدالهادي وبلاك كوفي من جنوب إفريقيا.

وأضيف في اللحظات الأخيرة إلى لائحة الفنانين المشاركين ذي ويكند وفرقة سويدش هاوس مافيا بعدما أعلن الأميركي كانييه ويست انسحابه.

وامتنع ترافيس سكوت كذلك عن المشاركة في المهرجان، بعد التدافع الذي شهدته حفلته العام الماضي في هيوستن ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.