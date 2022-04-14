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بعد عمله مع «مارفل».. أحمد حافظ «مونتير» مصري يصل للعالمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 02:05 مساء
بعد عمله مع «مارفل».. أحمد حافظ «مونتير» مصري يصل للعالمية
المونتير المصري أحمد حافظ (خاص لـ بوابة الوسط)
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نال المونتير المصري أحمد حافظ الكثير من عبارات الإشادة والإعجاب من جميع محبي ومشاهدي مسلسلات «مارفل» الأميركية الشهيرة خصوصا محبي شخصيتهم «فارس الظلام» بعد قيامه بمونتاج الحلقتين الثالثة والرابعة لينال استحسان الشركة العالمية التي أعلنت أنها ستتعاون معه مستقبلا في مشاريع أخرى خصوصا أنه قدم تقنيات ووعي وموهبة لا تقل عن المونتيرين الأميركيين الذين قاموا بعمل مونتاج باقي الحلقات.

وكشف المخرج المصري محمد دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدا بدور المونتير المصري أحمد حافظ الذي قام بعمل مونتاج الحلقتين.

دياب أضاف، قائلا «إن شركة مارفل الأميركية قد عبرت عن سعادتها بالعمل الذي قام به حافظ بل ووجهت الشكر لدياب أنه كان سببا في التعاون مع حافظ»، حيث كتب «أحمد حافظ هو مونتير الحلقة الثالثة والرابعة. مارفل منبهرة بشغله وكيفن فايجي رئيس مارفل شكرني إني عرفتهم عليه. رفعت راسي يا عبقري».

المسلسل تم تصويره بين المجر وأوروبا ومصر، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وايثن هوك ومي قلماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.

ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية «فارس الليل» صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين، وتدور حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور، عمل في البحرية الأميركية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء، بمهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.

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