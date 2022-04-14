هدير الديب: محظوظة لمشاركتي في «بيت الشدة»

القاهرة - بوابة الوسط

أوشكت الممثلة الشابة هدير الديب على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «بيت الشدة» المعروض حاليا في موسم رمضان.

وأشارت هدير إلى أنها انتهت أخيرا من تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الاعلامي، وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان إيهاب فهمي وأحمد وفيق، موضحة أنها من المقرر أن تصور عددا من المشاهد الخارجية في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن تنتهي من تصوير مشاهدها في المسلسل بشكل نهائي منتصف شهر رمضان، وفقا لبيان.

وعن اختيارها للمشاركة في المسلسل، أوضحت أن الفنانة وفاء عامر هي من قامت بترشيحها للدور، وبالفعل قامت بتجربة الأداء داخل شركة الإنتاج، وتم اختيارها من قبل المخرج وسام المدني للقيام بشخصية «يارا» خلال أحداث المسلسل، وهي صحفية تحقيقات تعمل في إحدى الجرائد، وتهتم بالبحث عن تاريخ الأحياء الشعبية في مصر.

وأضافت: «وفي خلال رحلة بحثها عن القصص المتداولة عن بيت الشدة والأحداث المثارة حوله، سوف تصادفها بعض الظواهر الغريبة خلال لقائها مع أهل حارة درب نبأة، وهو ما سيجعلها تتعمق وتبحث أكثر لفهم ما يحدث ومعرفة التفاصيل، وذلك بمساعدة زميلها المصور، الذي يقوم بدوره الفنان جمال عبدالرازق».

وعن تعاونها مع الفنانة وفاء عامر، قالت: «هذه هي المرة الثانية التي نتعاون فيها سويا بعد مسلسل (سكن البنات)، والكلام عنها لن يوفيها حقها، خصوصا أنها إنسانة جميلة وشخصيتها محبوبة، وفنانة واعية وشاطرة، وداعمة للكل في اللوكيشن، أنا محظوظة بالعمل معها مرة أخرى».

المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق، حيث تناقش أحداثه وجود السحر الأسود والشعوذة والدجل بشكل واقعي حقيقي بعيدا عن الخيال، ويعطي العمل رسالة مهمة لمشاهديه بعدم الاستسلام لأفكار الدجالين وأحاديثهم وتوقعاتهم.

«بيت الشدة» من بطولة وفاء عامر، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبدالمنعم، ولبنى ونس، ومنى العمدة، وبسنت حاتم، ومن تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام المدني.

هدير الديب مع وفاء عامر، يمين، في كواليس «بيت الشدة» (خاص لـ بوابة الوسط)