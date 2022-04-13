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شريف حافظ يقترب من توديع «راجعين يا هوى».. وسعيد بـ«الاختيار»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 02:00 مساء
شريف حافظ يقترب من توديع «راجعين يا هوى».. وسعيد بـ«الاختيار»
الممثل المصري شريف حافظ (خاص لـ بوابة الوسط)
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يقترب الممثل المصري شريف حافظ من توديع تصوير «راجعين يا هوى» والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري على عدد من القنوات والمنصات الرقمية.

وأشار شريف إلى أنه جرى الانتهاء من تصوير كل المشاهد الخارجية خلال الأيام الماضية والتي تمت ما بين مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين وعدد من الأماكن الأثرية منها حي الجمالية ومجمع الأديان وغيرها من الأماكن الموجودة في منطقة مصر القديمة، ويتم حاليا التصوير في البلاتوه الخاص بالعمل من منازل ومكاتب وغيرها من الديكورات الداخلية، وفقا لبيان.

روح عكاشة
وأكد حافظ أنه لشرف كبير لأي ممثل أن يعمل على نص للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، فهو أحد ملوك التأليف في عالم الدراما، والتي كانت تزين شهر رمضان من كل عام، ولامست قلوبنا وعقولنا.

وأضاف «المسلسل حقق صدى عظيما حتى الآن لدى المشاهدين، وهو ما يصلني من خلال تعليقات كثيرة على شخصيتي، والسبب يعود في ذلك لأن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي وعاطفي حول فكرة العائلة غير المترابطة التي يجتمع شملها مرة أخرى، خصوصا وأن السيناريست محمد سليمان عبدالمالك كتب السيناريو والحوار وفيه روح الكبير أسامة أنور عكاشة بأسلوب يتلاءم مع عصرنا الحالي، وأيضا المخرج محمد سلامة الذي رشحني لدور عمرو أبو الهنا، وهو التعاون الثاني الذي يجمعنا بعد (بيت ستات المعادي) كان له قدرة في تحويل المسلسل من إذاعي إلى تليفزيوني بحماس شديد، وأفضل ما في المشروع إعادة إحياء عمل لعميد الدراما العربية، ضمن دراما اجتماعية خفيفة، ولكنها تقدم العديد من القضايا العائلية المهمة والتي تركز عليها منها العنف الأسري المتواجد في عدد كبير من البيوت المصرية».

مسلسل إذاعي
وكشف الممثل الشاب «العمل تم تقديمه للإذاعة العام 2004، ولكنه يقدم دراما فيها لحم ودم وأناس تشبهنا في زمننا الحالي، حيث تشهد الأحداث صراعا بين الأجيال، بين الفكر والحب والإحساس ورؤيتهم للعالم الذي يعيشون فيه، فالعمل يضم خلطة كبيرة من الفنانين سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وسعيد لكوني ضمن تلك الكتيبة لتقديم دراما اجتماعية بها تشويق وإثارة وصراعات عائلية متشابكة، وكوميديا خفيفة من روح الشخصيات التي استوحيت من عالم عكاشة الواسع».

«راجعين يا هوى» من بطولة خالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وسلمى أبو ضيف، وإسلام إبراهيم، وطارق عبدالعزيز، ومصطفى درويش، والمسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

الاختيار
وعلى جانب آخر، انتهى شريف من تصوير دوره في «الاختيار 3» حيث يقدم دور ضابط في المخابرات العامة ويعمل ضمن فريق الفنان أحمد عز في البحث والمراقبة وتنفيذ عدد من العمليات، وأكد أنه سعيد بالمشاركة في «الاختيار» وأنه شرف لأي ممثل أن يقدم دورا ولو صغيرا له ضمن الأحداث، فهو بمثابة عمل وطني، فهو واحد من أهم المسلسلات على الساحة الفنية التي ترصد فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، ويقدمه مجموعة من النجوم الكبار مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا وصبري فواز وياسر جلال وأحمد بدير وغيرهم.

وعن مشاركته في عملين برمضان قال شريف «سعيد بالتواجد في هذا الموسم من خلال شخصيتين متناقضتين، كل منهما له تفاصيله الخاصة سواء في العمل ككل أو تفاصيل الشخصية التي أقدمها في كل منهما، أو فريق العمل المتواجد في كل منهما، خصوصا وأن ردود الأفعال التي تصلني تؤكد نجاحي في تقديم الشخصيات وهو ما أسعدني بشكل أكبر».

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