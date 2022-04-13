وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي الملحن البلجيكي فيليب بوسمانز الذي ألف مقطوعات أوبرالية معاصرة عن 85 عاما، ليل الأحد- الإثنين، على ما أكدت مساعدته لوكالة «فرانس برس».

وتابع بوسمانز المولود في 17 مايو 1936 بمدنية تونغر دراسة البيانو في معهد لييج الموسيقي ثم تحول إلى التلحين مبتكرا لغة موسيقية خاصة به.

وعمل الراحل مع مسرح «لا مونيه» في بروكسل من 1985 إلى 2007، وابتكر خلال هذه المرحلة مقطوعات أوبرالية مستوحاة من مسرحيات، عُزفت في عدد من دور الأوبرا.

وقال المدير العام لمسرح «لا مونيه» بيتر دي كالوي إن بوسمانز «كان أحد الأعمدة الأساسية للدار». وأضاف أن «مساهمته الفنية في (لا مونيه) وفي عالم الأوبرا المعاصرة لا تقدر بثمن».

كذلك أسهم في تأليف «إيفون، أميرة بورغوندي» لحساب أوبرا باريس العام 2019 استنادا على مسرحية لفبتولد غومبروفتش.

وأشادت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو بما كان بوسمانز يتمتع به من «موهبة هائلة» مذكرة بـ«أعماله التي سحرت (الجمهور) على مدى عقود». أما أوبرا باريس فوصفته بأنه «شخصية موسيقية عالمية».