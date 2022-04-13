Atwasat

وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 11:12 صباحا
وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز
الملحن البلجيكي فيليب بوسمانز، 13 يناير 2009 (أ ف ب)
alwasat radio

تُوفي الملحن البلجيكي فيليب بوسمانز الذي ألف مقطوعات أوبرالية معاصرة عن 85 عاما، ليل الأحد- الإثنين، على ما أكدت مساعدته لوكالة «فرانس برس».

وتابع بوسمانز المولود في 17 مايو 1936 بمدنية تونغر دراسة البيانو في معهد لييج الموسيقي ثم تحول إلى التلحين مبتكرا لغة موسيقية خاصة به.

وعمل الراحل مع مسرح «لا مونيه» في بروكسل من 1985 إلى 2007، وابتكر خلال هذه المرحلة مقطوعات أوبرالية مستوحاة من مسرحيات، عُزفت في عدد من دور الأوبرا.

وقال المدير العام لمسرح «لا مونيه» بيتر دي كالوي إن بوسمانز «كان أحد الأعمدة الأساسية للدار». وأضاف أن «مساهمته الفنية في (لا مونيه) وفي عالم الأوبرا المعاصرة لا تقدر بثمن».

كذلك أسهم في تأليف «إيفون، أميرة بورغوندي» لحساب أوبرا باريس العام 2019 استنادا على مسرحية لفبتولد غومبروفتش.

وأشادت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو بما كان بوسمانز يتمتع به من «موهبة هائلة» مذكرة بـ«أعماله التي سحرت (الجمهور) على مدى عقود». أما أوبرا باريس فوصفته بأنه «شخصية موسيقية عالمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية
زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا

تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات ...
شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين
كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»

كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»
بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة

اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا

دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا

في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا
«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة الأميركية كايلا مولر

«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة ...
البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد
«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد
فنلندا تعيد لروسيا أعمالا فنية مصادرة
فنلندا تعيد لروسيا أعمالا فنية مصادرة
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث...
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ......
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث...
المزيد
وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز
وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز...
ريم مصطفى: «سوتس بالعربي» عمل مختلف وانتظروا مفاجآت كاميليا
ريم مصطفى: «سوتس بالعربي» عمل مختلف وانتظروا مفاجآت كاميليا...
بريتني سبيرز حامل بطفلها الثالث بعد رفع وصاية والدها
بريتني سبيرز حامل بطفلها الثالث بعد رفع وصاية والدها...
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»...
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط