ريم مصطفى: «سوتس بالعربي» عمل مختلف وانتظروا مفاجآت كاميليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الممثلة المصرية ريم مصطفى عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مسلسل «سوتس بالعربي» الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري على قناة «سي بي سي»، مؤكدة أن العمل يحمل طبيعة مختلفة عن باقى الأعمال المعروضة في شهر رمضان هذا العام، سواء من ناحية طبيعة الشخصيات وملابسهم وحتى الديكورات التي يتم التصوير فيها.

وأشارت ريم مصطفى إلى أن الجمهور تفاعل مع شخصية كاميليا في الحلقات الماضية، خاصة وأن المشاهد الخاصة تحمل طابع الكوميديا، مشددة على أن الحلقات المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت بالنسبة لشخصية كاميليا سواء في علاقتها مع آسر ياسين، أو لطبيعة عملها في المكتب وتعاملاتها مع باقى المحامين، وفقًا لبيان.

مسلسل «سوتس بالعربي» بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، ليلى حسين، سارة عبدالرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج «تي فيجن» للمنتج طارق الجنايني.

وتجسد ريم مصطفى في مسلسل «سوتس بالعربي» شخصية «كاميليا أشرف» سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين المحامي الأهم داخل مكتب «المسيري زيدان» أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها كما أن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في إبرام الاتفاقات الكبرى.

وفي سياق آخر، تطل ريم على الجمهور فى رمضان الجارى من خلال الإذاعة، إذ تشارك في بطولة المسلسل الإذاعي الكوميدي «موس صلاح» مع النجم أحمد فهمي، والمقرر إذاعته على راديو النيل خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، والمسلسل يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب، إضافة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.