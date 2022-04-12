إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، موعد دورته الـ44، التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية.

ويفتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 15 مايو المقبل على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

وصرح رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، بأن العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان.

كما أكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان «أن العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التي نالت تقديرا دوليا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين».

وشهدت الدورة 43 مشاركة 98 فيلما، ممثلة 63 دولة حول العالم منها 27 عرضا عالميا أول، و7 أفلام عرض دولي أول، و44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما عرض أول في الدول العربية وشمال أفريقيا.

وشهدت الدورة الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تجاوزت عدد التذاكر 40 ألف تذكرة، كما وصل عدد الضيوف الأجانب المشاركين في المهرجان إلى 337 ضيفا.

وكان قد منح المهرجان في دورته الثالثة والأربعين الفنانة القديرة نيللي جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر؛ وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها.

كما مُنح الفنان كريم عبدالعزيز جائزة «فاتن حمامة» للتميز وذلك لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، كما كان هناك تكريم خاص لكل من المؤلف الموسيقي الهندي أ.ر. رحمن، ومدير مهرجان «كان» تيري فريمو، والمنتج الأميركي لورانس بيندر، والمنتج والموزع الفرنسي إريك لاجيس.

وترأس المخرج الصربى إمير كوستوريتسا، والذي يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، كما ضمت لجان تحكيم المسابقات المختلفة للمهرجان نخبة من السينمائيين والفنانين المتميزين.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة (A) في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).