Atwasat

إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 02:05 مساء
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»
الدورة تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022 (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلنت إدارة مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، موعد دورته الـ44، التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية.

ويفتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 15 مايو المقبل على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

وصرح رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، بأن العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان.

كما أكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان «أن العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التي نالت تقديرا دوليا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين».

وشهدت الدورة 43 مشاركة 98 فيلما، ممثلة 63 دولة حول العالم منها 27 عرضا عالميا أول، و7 أفلام عرض دولي أول، و44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما عرض أول في الدول العربية وشمال أفريقيا.

وشهدت الدورة الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تجاوزت عدد التذاكر 40 ألف تذكرة، كما وصل عدد الضيوف الأجانب المشاركين في المهرجان إلى 337 ضيفا.

وكان قد منح المهرجان في دورته الثالثة والأربعين الفنانة القديرة نيللي جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر؛ وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها.

كما مُنح الفنان كريم عبدالعزيز جائزة «فاتن حمامة» للتميز وذلك لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، كما كان هناك تكريم خاص لكل من المؤلف الموسيقي الهندي أ.ر. رحمن، ومدير مهرجان «كان» تيري فريمو، والمنتج الأميركي لورانس بيندر، والمنتج والموزع الفرنسي إريك لاجيس.

وترأس المخرج الصربى إمير كوستوريتسا، والذي يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، كما ضمت لجان تحكيم المسابقات المختلفة للمهرجان نخبة من السينمائيين والفنانين المتميزين.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة (A) في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد

«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون

روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما

السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
معرض عن المهندس المعماري أنطوني غاودي ينطلق الثلاثاء
معرض عن المهندس المعماري أنطوني غاودي ينطلق الثلاثاء
جولة ثانية لمغامرات جوني ديب وأمبير هيرد القضائية في الولايات المتحدة
جولة ثانية لمغامرات جوني ديب وأمبير هيرد القضائية في الولايات ...
انطلاق احتفالات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي
انطلاق احتفالات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي
«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد
«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث...
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ......
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث...
المزيد
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»...
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية...
فنلندا تعيد لروسيا أعمالا فنية مصادرة
فنلندا تعيد لروسيا أعمالا فنية مصادرة...
«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد
«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد...
«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط