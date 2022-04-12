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أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 01:00 مساء
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية
لينا شاماميان (أرشيفية: الإنترنت)
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تقدم المطربة السورية، لينا شاماميان، بعضا من أغانيها بتوزيع جديد، في 22 أبريل،  من خلال حفل بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يقام على مسرح النافورة،  مجموعة من أعمالها الخاصة المميزة منها «بالي معاك»، و«هالأسمر اللون»، و«على موج البحر»، و«هنشوف ونعيش»، إلى جانب بعض المؤلفات المصرية الشهيرة، حسب «اليوم السابع.

والسورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980 من أصول أرمنية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقي وتخرجت كمغنية كلاسيكية ، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت لـ20 عامًا ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.

-بالفيديو: لينا شاماميان تطرح «طريق الشمس»

خاضت لينا شاماميان أولى مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية عبر تقديمها أغنية «هنعيش ونشوف»، تتر مسلسل «إلا أنا»، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاه من أحداث وقصص حقيقية، على مدار أكثر من 60 حلقة.

وتقدم حكايات مختلفة بأبطال مختلفين في كل حكاية، وشارك في بطولته  توليفة من النجوم، منهم درة وكندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض  وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز وشيري عادل وريهام عبد الغفور.

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