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«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 03:02 مساء
«حامل اللقب» يختتم فعاليات «مالمو للسينما العربية» بالسويد
الملصق الدعائي لفيلم «حامل اللقب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يختتم فيلم «حامل اللقب» الدورة الثانية عشرة من مهرجان «مالمو للسينما العربية» في السويد يوم 9 مايو 2022.

كان الفيلم، الذي ما زال يُعرض في دور السينما المصرية وسبق عرضه خلال فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية»، قد انطلق في مصر بشهر فبراير الماضي في 60 دار عرض.

بعدها انطلق «حامل اللقب» في جولة عربية، حيث أقيم عرضه الأول بالإمارات العربية المتحدة في 9 فبراير، بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد الكيلاني ومخرج العمل هشام فتحي، ومنتجيه محمد حفظي وطارق الجنايني ورؤى المدني. قبل إطلاقه تجاريا في 10 دول بالخليج العربي، ومن بينهم الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين، والأردن.

يعتبر «مالمو» المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث نجح منذ تأسيسه العام 2011 في تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة و المتعايشة على أرضها.

تدور أحداث «حامل اللقب» حول هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد أنه شخصيا أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

يشارك في بطولة الفيلم النجوم هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، ودنيا ماهر، وليلى عزالعرب، ومحمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

تتعاون «فيلم كلينك» (محمد حفظي) في إنتاج «حامل اللقب» مع «TV Vision» (طارق الجنايني) و«RP Films» (محمد رشيدي)، ومجموعة (رؤى المدني) «Arabia Pictures Group» السعودية بأول إنتاجاتها في مصر، وتوزعه سينمائيا «سينرجي فيلمز» داخل مصر و-«Orient» خارج مصر، مع «روتانا» كموزع في أنحاء العالم.

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