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«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 04:00 مساء
«سونيك» يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
أفراد من طاقم «سونيك ذي هيدجهوغ» في لوس أنجليس، 2 أبريل 2022 (أ ف ب)
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حصد فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 2» الذي أنتجته شركة «باراماونت»، إيرادات قاربت 71 مليون دولار بأميركا الشمالية في نهاية الأسبوع، في مؤشر إلى عودة العائلات لمشاهدة الأفلام في الصالات السينمائية، على ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» إن «هذه الانطلاقة مذهلة»، خصوصا لجزء ثان من فيلم مستند إلى لعبة فيديو، وفق «فرانس برس».

وكان فيلم «سونيك» الأصلي المستوحى من لعبة «سيغا» الشهيرة عن مغامرات قنفذ فائق السرعة، حصد في أسبوعه الأول 58 مليون دولار في أوائل العام 2020 حين كان تهديد «كوفيد-19» في بداياته.

ويضم الجزء الجديد من الفيلم جيم كاري في أداء حي، مع نجوم وضعوا أصواتهم على شخصيات الرسوم المتحركة، من أمثال بن شوارتز (سونيك) وإدريس إلبا (نيكلز) وكولن أوشونيسي (تايلز).

وتراجع فيلم مصاصي الدماء «موربيوس» من إنتاج «سوني»، إلى المركز الثاني بفارق كبير عن العمل المتصدر، مع إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار في انخفاض حاد عن عائداته التي بلغت الأسبوع الماضي 39.1 مليون دولار. ويؤدي جاريد ليتو دور البطولة في شخصية رجل فائز بجائزة نوبل يتحول إلى مصاص دماء في عمل مقتبس من عالم «مارفل».

وحل في المرتبة الثالثة فيلم آخر من إنتاج «باراماونت» هو «ذي لوست سيتي» الذي حصد 9.2 مليون دولار. وتؤدي ساندرا بولوك في فيلم الحركة العاطفي هذا دور روائية رومانسية يختطفها رجل أعمال غريب الأطوار (دانيال رادكليف) يريد منها مساعدته في العثور على قطعة أثرية مدفونة في جزيرة نائية معرضة للبراكين.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم «يونيفرسال» الجديد «أمبولانس» مع إيرادات بلغت 8.7 مليون دولار. ويؤدي جيك جيلنهال ويحيى عبدالمتين الثاني دور قريبين يسرقان سيارة إسعاف للهروب بعد السطو على مصرف.

وفي المرتبة الخامسة حل فيلم «ذي باتمان» من إنتاج شركة «وارنر براذرز» وبطولة روبرت باتينسون، إذ حصد 6.5 مليون دولار في أسبوعه السادس.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6- «إيفريثينغ إيفريوير أت آل وانس» (6 ملايين دولار)

7- «أنتشارتد» (2.7 مليون دولار)

8- «دوغ» (635 ألف دولار)

9- «سبايدر مان: نو واي هوم» (625 ألف دولار)

10- «جوجوتسو كايسن 0» (500 ألف دولار).

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