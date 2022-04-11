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انطلاق احتفالات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 02:01 مساء
انطلاق احتفالات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي
وزيرة الثقافة خلال احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، الأحد، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتي تمتد طوال 2022، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي بحضور مجموعة من سفراء وممثلي الدول المشاركة في الفعاليات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت إيناس عبدالدايم خلال الاحتفالية: «نحتفي بالقاهرة المحروسة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، فهي بلد الألف مئذنة، قاهرة المعز، ساحرة الشرق، فجميعها أسماء وألقاب تشير لبقعة مضيئة في خارطة العالم، تحمل شعلة الحضارة، وأمجادا حية، حاضنة تنوع ثقافي فريد، قدمت للعالم نموذجا حضاريا في التعايش الإنساني باقيا حتى اليوم، فاستحقت أن تكون منارة الثقافة والتنوير عبر العصور».

وتابعت «إن كنوزها التراثية التي تشكلت وتمثلت في آثار مادية متنوعة منها القلاع وبناء الحصون والأسوار والمدارس، مثل قلعة صلاح الدين، ومدرسة الأشرف قايتباي، وخان الخليلي، ومسجد السلطان حسن، ومساجد آل البيت، وغيرها عبرت عن التنوع الثقافي والفني للحضارات الإنسانية التي احتضنها الوطن على مر التاريخ ليتشكل عالم مميز متشابك العناصر والمفردات»، مؤكدة أن هذا الاختيار يمثل انطلاقة دولية جديدة للقاهرة في العام 2022 تحمل خلاله لقب عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي لتقدم ثقافتها وحضارتها إلى العالم بأسره من خلال 149 فعالية إبداعية تجسد أهم معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة، وتعكس التراكم الحضاري والعطاء الثقافي لهذه المدينة العريقة التي يقف حاضرها شاهدا على أصالتها، وحاملا لقيم الجمهورية الجديدة لتتجمل القاهرة براية عاصمة الثقافة والفن والعلم والتاريخ للعالم العربي والإسلامي طوال العام الجاري.

مصر 2030
ووجهت وزيرة الثقافة المصرية الدعوة للمصورين الفوتوغرافيين من مصر والدول الأعضاء في منظمة «الإيسيسكو» للمشاركة في الدورة الاستثنائية من مسابقة «تراثي» التي ينظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتوجيه عيون الكاميرا إلى ذخائر التراث المعماري الذي تمتلكه الدول الأعضاء في المنظمة ورصد جماليات التراث المعماري الإسلامي وتفاصيله وصياغتها في لوحات فوتوغرافية فنية.

وفي كلمته، أشاد الدكتور سالم بن محمـد المالك المدير العام لمنظمة «الإيسيسكو»، بتاريخ القاهرة مدينة الألف مئذنة، التي تعاقبت عليها الحضارات وظلت محتفظة بأهميتها وتراثها، معددا مفردات هذا التراث من الجامع الأزهر ودار الأوبرا ودار الكتب، وأسماء أبرز الكتاب والمفكرين الكبار، الذين عاشوا على أرضها ، ونوه عن الإنجازات التي تشهدها المدينة في إطار رؤية مصر 2030، التي تمضي بها الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بخطى مقتدرة لتحقيق آمال شعب يتقن فن الحياة ويمسك بخيوط الشمس، ويسرب الأمل لكل الناس.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، أن القاهرة غنية بتراثها ومبدعيها ومثقفيها وعلمائها ووجه الشكر لمدير عام المنظمة لاختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، كما وجه تحية تقدير لوزيرة الثقافة على ما بذلته من جهد للإعداد المميز للاحتفاء بالقاهرة طول العام 2022.

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