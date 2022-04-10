المغني جيلبرتو جيل يدخل رسميا أكاديمية الآداب البرازيلية

القاهرة - بوابة الوسط

دخل المغني البرازيلي الشهير جيلبرتو جيل (79 عامًا) أكاديمية الآداب البرازيلية، في مراسم أكد خلالها أنه لا يزال «متمسكًا بالأمل» رغم الفترة «القاتمة سياسيًا» في البلاد.

وقال الفنان الذي ارتدى للمناسبة بزة باللون الأخضر المزخرف بالخطوط الذهبية خلال المراسم التي أُقيمت في ريو دي جانيرو: «الكتّاب والفنانون قلما يواجهون مثل هذه العدائية»، وفق «فرانس برس».

وبات جيل ثاني رجل أسود بين الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 40 في أكاديمية الآداب البرازيلية التي أُسست سنة 1897 وفق نموذج الأكاديمية الفرنسية.

وأضاف المغني في خطاب نقدي لاذع تجاه سياسات الرئيس اليميني المتطرف غايير بولسونارو، رغم عدم ذكره بالاسم: «أكاديمية الآداب البرازيلية تتحمل مسؤولية تعزيز الصورة الثقافية للبلاد بمواجهة الظلامية والديماغوجية والانتهاكات للديمقراطية».

وتابع جيل وهو وزير سابق للثقافة في عهد الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المنافس الكبير لبولسونارو بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر، «رغم الفترة القاتمة سياسيًا التي نجتازها، لا أزال متمسكاً بالأمل وسط الظلام».

وأثار الرئيس البرازيلي، الأربعاء، موجة تنديد بعدما استخدم حق النقض ضد مشروع قانون للإفراج عن أموال لمساعدة القطاع الثقافي المتضرر بشدة جراء جائحة «كوفيد-19».

ولا تحظى وزارة الثقافة في الحكومة الحالية بأهمية كبيرة، إذ أنها تحت وصاية وزارة السياحة.

كما اتُّهمت حكومة بولسونارو بممارسة الرقابة مرارًا، مع تأكيد بعض الفنانين أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على دعم حكومي لمشاريعهم.

وفي رصيد جيلبرتو جيل الكثير من الأعمال الناجحة بينها «أكيلي أبراسو» و«تودا مينينا بايانا». وأصدر خلال مسيرته الطويلة نحو 60 أسطوانة، كما حاز جائزتي «غرامي».

واختارته منظمة يونسكو فنانًا من أجل السلام سنة 1999.

وإلى جانب كايتانو فيلوسو، كان جيل من أبرز رموز حركة «تروبيكاليا» التي أحدثت ثورة بالموسيقى البرازيلية في ستينات القرن العشرين.