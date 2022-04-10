انطلاق «خطة مازنجر» بين حمدي الميرغني وياسمين رئيس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ، السبت، تصوير الفيلم المصري الجديد «خطة مازنجر» بطولة حمدى الميرغني وياسمين رئيس، وإخراج رامي رزق الله، والذي يتمني لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة، حيث انتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء التصوير.

«خطة مازنجر» بطولة حمدي الميرغني، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله وإنتاج شركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

فيلم «خطة مازنجر» يسجل التجربة الإنتاجية الثالثة لشركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى»، بعد مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» بطولة دينا الشربيني وياسمين رئيس، التي تم عرضها في موسم الرياض بالسعودية، وفيلم «باريس رمسيس» بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وحمدى الميرغني، المقرر الانتهاء من تصويره وطرحه قريبًا، كما تحضر الشركة لأكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، ينتظر حمدي الميرغني طرح فيلم «زومبي» مع علي ربيع خلال موسم عيد الفطر المقبل، كما يظهر كضيف شرف في مسلسل «الكبير 6» مع أحمد مكي، أما ياسمين رئيس فتنتظر طرح فيلم «جارة القمر» مع كريم فهمي خلال الفترة المقبلة، وكان آخر أعمالها فيلم «قمر 14» الذي عرض أخيرًا في السينمات.

من كواليس تصوير فيلم «خطة مازنجر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس تصوير فيلم «خطة مازنجر» (خاص لـ بوابة الوسط)