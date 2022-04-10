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14 مليون يورو سعرًا متوقعًا لنسخة من تمثال «المفكر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 10:32 صباحا
14 مليون يورو سعرًا متوقعًا لنسخة من تمثال «المفكر»
نسخة من تمثال «المفكر» للنحات أوغوست رودان (أ ف ب)
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تنظم دار كريستيز مزادًا، في 30 يونيو، تطرح فيه نسخة برونزية من تمثال «المفكر» الشهير للنحات الفرنسي أوغوست رودان بقيمة تقديرية تتراوح بين 9 و14 مليون يورو.

وصُنع نحو أربعين نسخة من منحوتة «المفكر»، التي تمثل رجلًا جالسًا في وضعية تأمّل ويضع الجزء السفلي من وجهه على يده اليمنى، خلال حياة رودان وبعد وفاته حتى العام 1969، وفق «فرانس برس»

ويُقدّر سعر النسخة المعروضة للبيع في باريس والمصنوعة من صدأ النحاس الأسود والبني بين 9 و14 مليون يورو (9.78 و15.21 مليون دولار). وصُنع التمثال العام 1928 في مسبك أليكسيس رودييه المعروف بتصنيعه عددًا من أعمال رودان البرونزية الأكثر شهرة.

 تمثال «المفكر» 
وكان تمثال «المفكر» هذا جزءًا من مجموعة خاصة مسماة «الأسلوب المهم» كانت موجودة داخل شقة في باريس صمّم ديكورها ألبيرتو بينتو، وستطرحها دار كريستيز للبيع في التاريخ نفسه.

وصمم رودان «المفكر» حوالي العام 1880 كجزء لا يتجزأ من عمل «أبواب الجحيم» المستند إلى أعمال المفكر الإيطالي دانتي، وأصبح هذا التمثال عملًا مستقلًا عام 1904، وهو التاريخ الذي عُرض فيه للمرة الأولى في باريس.

واستحوذ متحف رودان على التمثال بعد وفاة النحات العام 1917، وأنجزت مسابك عدة بعد وفاته 26 نسخة من العمل خلال فترتين متتاليتين بين 1919-1945 و1954-1969.

موناليزا
وعلى غرار لوحة «موناليزا» لليوناردو دافنشي أو «الصرخة» لإدوارد مونش، يمثل «المفكر» لرودان أحد أشهر الأعمال في تاريخ الفن.

ويُعرض العمل بنسخته الضخمة في جامعة كولومبيا في نيويورك، وأمام قصر جوقة الشرف في سان فرانسيسكو وفي متحف كابيزارو في البندقية.

-متحف رودان بباريس يفتح أبوابه مجددا

وسيجول التمثال دولًا عدة اعتبارًا من الجمعة، إذ سيُعرض خصوصًا في نيويورك وهونغ كونغ، قبل عرضه في باريس اعتبارًا من 23 يونيو.

ويعود آخر رقم قياسي في مزاد على منحوتة «المفكر» لرودان إلى العام 2013، إذ بيعت نسخة بـ15.2 مليون دولار في مزاد نظمته دار سوذبيز في نيويورك، بحسب موقع «أرتنت».

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