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إغلاق قضية تتهم سنوب دوغ باغتصاب امرأة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 04:00 مساء
إغلاق قضية تتهم سنوب دوغ باغتصاب امرأة
مغني الراب سنوب دوغ في لوس أنجليس في 10 فبراير 2022 (أ ف ب)
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كشفت وثائق قضائية، الجمعة، أن امرأة كانت اتّهمت مغني الراب سنوب دوغ باغتصابها العام 2013 في لوس أنجليس، سحبت دعوى رفعتها في هذا الإطار.

وأغلق قاضٍ فدرالي في لوس أنجليس الخميس ملف القضية رسميًا، حسب «فرانس برس».

وكانت صاحبة الدعوى، وهي راقصة سابقة رفضت الكشف عن هويتها، زعمت في فبراير أن سنوب دوغ، وعلى هامش أحد التدريبات، اقتحم مرحاضًا كانت تشغله وأجبرها على ممارسة فعل جنسي معه حين كانت تقضي حاجتها.

-مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة

وباءت وساطة خاصة بين الطرفين بالفشل وطالبت الشابة بتعويضات من دون تحديد قيمتها.

ونفى مغني الراب هذه الاتهامات. وأعرب ممثلوه الجمعة عن عدم تفاجئهم بسحب الشابة الدعوى المرفوعة ضد المغني، لأنها «مليئة بالمزاعم الكاذبة والثغرات»، بحسب قولهم.

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