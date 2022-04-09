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بالفيديو: لقطات نادرة للمغني برينس في طفولته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 02:51 مساء
بالفيديو: لقطات نادرة للمغني برينس في طفولته
المغني برينس في 30 يونيو 2011 خلال حفل في فرنسا (أ ف ب)
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يظهر المغني برينس، في لقطات أرشيفية، عندما كان يبلغ 11 عامًا وهو يدعم مدرّسين أضربوا عن التعليم في مسقط رأسه مينيابوليس.

ويبين مقطع الفيديو الذي يعود تاريخه إلى العام 1970 اعتصامًا منظمًا أمام إحدى المدارس الرسمية في مينيابوليس الواقعة شمال الولايات المتحدة، ويبرز في المشاهد المصوّرة صحفي يعمل في إحدى القنوات المحلية وهو يسأل التلاميذ، ومن بينهم برينس روجر نيلسون، عن رأيهم في الإضراب، وفق «فرانس برس».

ويسأل الصحفي برينس إذا كان معظم الأطفال يؤيدون إضراب المدرّسين، ليأتي الردّ الأولي لأسطورة الموسيقى الأميركية بـ«نعم» قبل أن يضيف مبتسمًا «أعتقد أنهم (المدرسون) ينبغي أن يحصلوا على مزيد من الأموال لأنهم يعملون، ويدرّسون ساعات إضافية من أجلنا».

وللتأكّد من أن التلميذ الذي ظهر في شريط الفيديو هو أسطورة البوب برينس، قارنت القناة المحلية التابعة لشبكة «CBS» الفتى بصور عائدة لبرينس عندما كان يافعًا، واستشارت كذلك أحد أصدقائه في تلك المرحلة ومؤرخة متخصصة في الموسيقى.

وخلصت القناة إلى أن الصبي في اللقطات هو بالفعل برينس الذي أصبح أحد أبرز الموسيقيين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، ومن أهم أعماله أغنيتا «كريم» و«كيس».

وتُوفي برينس العام 2016 عن 57 عامًا بعدما تناول جرعات زائدة من المخدرات في منزله الواقع في بايزلي بارك القريبة من مينيابوليس.

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