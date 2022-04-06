وفاة بوبي ريدل مغني الروك آند رول

القاهرة - بوابة الوسط

توفي مغني الروك آند رول والممثل بوبي ريدل‭‭ ‬‬عن عمر 79 عاما في ولاية بنسلفانيا الأميركية، حسبما أفاد بيان نشر عبر موقعه على الإنترنت.

وجاء في البيان أن ريدل توفي بسبب مشكلات تنفسية لا علاقة لها بـ«كوفيد-19» بمستشفى في أبينجتون، وفق «رويترز».

كان ريدل يحظى بشعبية كبيرة لدى جمهور المراهقين في الخمسينيات والستينيات ولعب دور البطولة في الفيلم الموسيقي الشهير (باي باي بيردي) كما سجل عشرات الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا.

بزغ نجم ريدل في 1950 من خلال برنامج بول وايتمان التلفزيوني (نادي المراهقين). وفي العام 1959 دفعته أغنية «كيسين تايم» للنجومية بعدما انضمت إلى قائمة بيلبورد هوت لأفضل 100 أغنية. وباع أكثر من 25 مليون ألبوم بحسب البيان.

أول ظهور لريدل في عالم السينما كان في الفيلم الموسيقي الناجح «باي باي بيردي» العام 1963. وواصل بعدها الخطى ليصبح نجما في عدة أفلام ومسلسلات تلفزيونية وبرامج كوميدية خلال مسيرته المهنية.

ولد ريدل باسم روبرت لويس ريداريلي في العام 1942 بفيلادلفيا، حيث سُمي أحد الشوارع باسمه. وشكل في 1985 مع كل من فرانكي أفالون وفابيان فريق جولدن بويز الذي استمر أداؤه على مدى عشرات السنين.

وتحدث في كتاب سيرته الذاتية بالتفصيل عن معاناته مع الكحول والاكتئاب بعد وفاة زوجته الأولى وخلال زراعة عضوين بجسده في العام 2012.