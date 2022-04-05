أكرم عبدالفتاح يطلق ألبوم «من هنا» في فلسطين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الملحن وعازف الكمان الفلسطيني أكرم عبدالفتاح أجدد أعماله الموسيقية «أرضي» بشكل فيديو كليب مصور من ألبومه الجديد «من هنا»، الذي يضم 6 مقطوعات مختلفة.

واختار أكرم تجسيد معاني الانتماء والوطن عبر ست مقطوعات موسيقية يحتضنها ألبومه الرابع في مسيرته الفنية واتضح جليًا بشكل بصري ممتع عبر كليب «أرضي» الذي تم تصويره في قرية كوكب أبوالهيجاء بمنطقة الجليل الفلسطينية وهي موطنه الأم ومحل إقامته بعد استقراره في فلسطين عقب عودته من الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لبيان.

ويقدم أكرم رؤيته الموسيقية الخاصة من منظور آلة الكمان، عبر مزج روح الموسيقى التراثية الفلسطينية وإيقاعات الدبكة الفلكلورية مع لمسات من وحي الثقافات العالمية بين الموسيقى التركية والشامية والمصرية، مع اعتماده على التجريب والابتكار وخلط ذلك بالموسيقى الإلكترونية، وتقديم الموسيقى بشكل حي عبر «باند» متكامل يجمع بين آلة اليرغول المتجذرة في الثقافة الشامية بمشاركة الآلات الغربية مثل الجيتار والكيبورد والدرامز.

وحملت مقطوعة «أرضي» توليفة مبهجة من الموسيقى الإيقاعية التي مزجها أكرم بفيديو كليب مصور يظهر جمال الطبيعة في منطقة الجليل الفلسطينية مع إضفاء لمسة بصرية من الرقص الفلكلوري على إيقاعات الموسيقى التي اعتمدت أساسا على الكمانجة والدبكة، في حين قدم شكلا موسيقيًا مختلفًا في مقطوعة «كمان روك عربي» مزج فيها بين موسيقى الروك والبلوز الغربية ومقام الصبا العربي.

كما يقدم الألبوم رحلة موسيقية في أنحاء العالم العربي، بين الموسيقى النوبية والفلكلور المصري في مقطوعة «الرقص النوبي»، مزج فيها بين موسيقى الجاز العالمية وبين التراث النوبي بنكهة عصرية، بجانب تقديم عزف موسيقي ارتجالي جمع بين الهندي والتركي والجاز الغربي عبر مقطوعة «يلا ماشي»، في حين وضع مسك الختام على مقطوعات الألبوم عبر تراك «مازلت هنا» وتراك «آخر مقطوعة للعام» التي جسد فيها معاناة العالم في فترة الحجر الصحي ووباء كورونا عبر تجسد مشاعر الوحدة والتخبط تلك بنمط الموسيقى التركية.