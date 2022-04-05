صبا مبارك بدورين مختلفين في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك في رمضان هذا العام بدورين مختلفين من خلال مشاركتها في مسلسل «توبة» أمام الفنان عمرو سعد، و«سوتس بالعربي» أمام الفنان آسر ياسين.

وتقدم صبا في «توبة» دور «إحسان مطاوع»، حبيبة «توبة» الأولى قبل أن يهرب إلى بورسعيد، وخلال هروبه يسقط والدها مريضًا، فتتولى إدارة تجارته في قطع غيار السيارات، وتواجه مطامع طرزان الذي اشترك مع «توبة» سابقًا في أعمال سرقة عنيفة، وبينما يصر الجميع على أن والدها لن ينجو من الغيبوبة التي سقط بها، تصر هي على الحفاظ على حياته رغم سوء حالتها المادية، مع رفض شقيقها وزوجة والدها.

مسلسل «توبة» من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبواليزيد، عبدالعزيز مخيون وعارفة عبدالرسول، وهو من إخراج أحمد صالح.

وتشارك صبا أيضًا في مسلسل «سوتس بالعربي» الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور «فريدة» التي تدير المؤسسة.

مسلسل «سوتس بالعربي» هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل الاسم نفسه، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، أحمد داوود، تارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج طارق الجنايني.