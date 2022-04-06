مخرج «سكويد غايم» يأمل الانتهاء من كتابة الموسم الثاني نهاية 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مخرج مسلسل «سكويد غايم» هوانغ دونغ هيوك، الإثنين، الإعداد لموسم ثانٍ من المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على «نتفليكس» خلال الخريف الماضي، لكنه توقع ألا ينتهي من كتابة السيناريو قبل نهاية 2024.

وقال كاتب السيناريو والمخرج الكوري الجنوبي لدى سؤاله عن أعماله المستقبلية أمام متخصصين في المجال خلال المهرجان الدولي للتلفزيون في مدينة كان الفرنسية «عليَّ أن أكتب سيناريو الموسم الثاني وآمل أن أنهي عملي بحلول نهاية العام 2024، وفي حال حالفني الحظ سأعرضه على المتابعين بنهاية 2024»، وفق «فرانس برس».

وكان هيوك أبلغ في اليوم السابق كتّاب سيناريو موجودين في المهرجان أنه لم يكتب إلا «ثلاث صفحات» من نص الموسم الثاني لمسلسله الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه عبر منصة «نتفليكس».

ويتحدث مسلسل «سكويد غايم» عن مئات من الأشخاص من الفئات الأكثر تهميشًا في كوريا الجنوبية يشاركون بألعاب تقليدية للأولاد بهدف الفوز بمبلغ كبير جدًا. ويُقتل الخاسرون تباعًا في كل لعبة.

وحظي المسلسل الذي ينطوي على عنف كبير بنجاح عالمي، إذ شاهده بعد شهر على بدء عرضه أي في منتصف أكتوبر أكثر من 142 مليون مشترك عبر «نتفليكس»، أي نحو ثلثي مستخدمي المنصة، وهذه أرقام تبرر الرغبة في تصوير جزء ثان منه.

وكان هوانغ دونغ هيوك كتب العام 2009 المسلسل ليكون فيلما طويلا، وأوضح أن السيناريو «بقي على جهاز الكمبيوتر طيلة عشر سنوات» إذ لم ترغب أي جهة في شرائه قبل منصة «نتفليكس» التي أصبحت مُتاحة في كوريا الجنوبية العام 2016.

وأوضح المخرج أنه واجه معاناة جراء إعادة صياغة السيناريو التي استغرقت «سبعة أشهر»، فيما تطلب تصوير المسلسل «ثمانية أشهر». وقال ممازحًا «كان الأمر بمثابة جحيم. ربما الموسم الثاني سيكون آخر مسلسل لي».

وبعد «سكويد غايم»، يعتزم المخرج العمل على فيلم «كي أو كلوب» المستوحى من كتاب للإيطالي أومبرتو إكو والذي تدور أحداثه حول «قتل مسنين».