«طبرق 90».. رواية عن الذين شردهم الوطن

القاهرة - بوابة الوسط

كثير من الروائيين غير الليبيين كتبوا عنها، ومن بين هذه الأعمال رواية «طبرق 90» للكاتب السوري فوزات رزق، والصادرة - منشورات وزارة الثقافة السورية 2010.

وفوزات رزق أديب له اهتمامات بالسرد والحكاية الشعبية، وقبل عقود جاء إلى ليبيا، تحديدا طبرق للعمل في مجال التعليم، فامتزج سريعا بالحراك الثقافي في المدينة، وصادق معظم أدباء طبرق كسعيد خيرالله وحسين نصيب المالكي وعوض الشاعري وعبدالعزيز عبد الرؤوف.

تدور أحداث الرواية بين سورية وليبيا، ما بين شواطئ ورمال طبرق، وتألق وجمال «المجدل» قرية البطل في سورية.

هنا طبرق

يبحر «سالم» بطل الرواية عبر أحداث اجتماعية، من أفراح وأعراس وحب وشوق، وكل ما يحمل الشاب لأن يجعل من نفسه مسؤولا عن أسرة وعائلة وبيت، وفي كل البيئات الاجتماعية التي تقوم على الحب والوفاء والمكر والخداع، يعيش سالم.‏‏

بعد وفاة «أم سالم» وزواج أبيه من «رئيفة»، تحثه الأخيرة بأسلوب مضايقاتها كي يطلق، زوجته «رمزية»، ليتزوج من ابنتها «نوفة»، وبحكم الحب الذي يربطه برمزية تقنعه الأخيرة بالسفر إلى ليبيا، حسب «الرمس».

في طبرق تبدأ أحداث الرواية بالتعقد، وتأتي الحلول واهنة ضعيفة، تزول، وتبقى آثارها، ويسرد «سالم» ما يجري في ليبيا لهؤلاء الذين شردهم الوطن، حملهم على البحث عن لقمة العيش، ولم يَحْمِلْهم، وحملهم أعباء أخرى، فالحلم في سرعة جني محصول العمل، وتحويله للأفواه الجائعة، كان وَهْما وهمّا، حملهما الكاتب في روايته بأسلوب غني وجذاب، فراح يحكي نتفا مما عاينه، وسمع به، أو شارك في حله.

وفي ذلك يعتمد الكاتب تارة الاسترجاع، وأخرى السرد المباشر، لتبرز في الرواية عناوين لموضوعات كثيرة، كلها فرضت نفسها، لتخرج إلى القارئ على شكل رواية واقعية ومتخيلة في آن، وتتداخل مع السيرة الذاتية، على لسان بطلٍ متخيلٍ، هو سالم النصيرات.‏‏

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وللكاتب أسلوبه الجذاب يدفعك دفعا لالتهام السطور، والغوص في مكنونات العمل، يمسك بتلابيبك فلا يدعك إلا وقد انتهيت من القراءة، لتستلقي بعدها، مستعيدا كثيرا من الأحداث، فتدخل البيوت، تسلم على أهلها، تعيش أحلامهم وآمالهم، وقد يدفعك الأمر لأن تتحرش بشخصيات الرواية من الصبايا ذوات «القامة الرمح»، كما يحلو للكاتب أن يصفهن.‏‏

ومن أجواء الرواية: «حين قرر حسين التوجه إلى الجماهيرية لم يقف أبي في طريقه، ولا أنا، كنا مأخوذين بالأنباء التي كانت تصل من هناك، تتحدث عن عيش رغيد، ورزق وفير، وكنا نعتقد أنه لن يطول به المقام حتى يستقدم عياله كما يفعل الآخرون. كانت الإرساليات التي تصل عن طريقه إلى أصحابها دافعنا لذلك الاطمئنان . وحين بدأت أزمته، ظننا أنها أزمة عارضة، لم نستطيع تقدير حجم العبء الذي كان يتحمله، ولا حجم المبلغ الذي تورط فيه. ها أنت ذا في طبرق! يجتاحك هاجس الندم، وتأكل عينيك المسافات. كل شيء في طبرق يزول إلى نتيجة واحدة، لكأنك لم تغادر دمشق، أو لكأنك في القاهرة أو عمان، فالمدينة العربية لا تغادر زمانها، ولا تبدل ثوبها. الشوارع مرشوقة بالصور، والحيطان مزدانة بالشعارات، صور من مقاسات متعددة صغيرة وكبيرة وكبيرة جدا، تذكرنا بأجدادنا العماليق».