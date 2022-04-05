Atwasat

رحيل المخرج الكندي زاريتسكي عن 79 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 11:55 صباحا
رحيل المخرج الكندي زاريتسكي عن 79 عاما
alwasat radio

أعلنت وسائل إعلام محلية، الإثنين، وفاة المخرج الكندي جون زاريتسكي، الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي سنة 1983، جراء إصابته بنوبة قلبية عن 79 عامًا.

وزاريتسكي حاز جائزة الأوسكار عن فيلمه الوثائقي «جاست أناذر ميسينغ كيد» الذي تدور أحداثه حول تحقيق يُجرى بعد اختفاء شاب كندي يبلغ 19 عامًا خلال رحلة كان يقوم بها بين العاصمة الكندية أوتاوا وولاية كولورادو الأميركية، وفق «فرانس برس».

وتُوفي زاريتسكي المولود في مقاطعة أونتاريو الكندية، بنوبة قلبية في 30 مارس في فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب البلاد، بعد مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تأكدت من صحة المعلومة بعدما تواصلت مع أسرته.

والعام 2008، أثار عرض فيلم زاريتسكي الوثائقي «رايت تو داي؟» (الحق في إنهاء الحياة؟) الذي يتناول الانتحار بمساعدة الغير لدى مريض يعاني مرض التصلب الجانبي الضموري، ضجة في بريطانيا إثر عرضه على قناة محلية وأعاد إحياء النقاش حول حق الإنسان في إنهاء حياته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي

ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟
نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض

نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها

البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن

مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن
تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60% بحلول العام 2050

تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط ...
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟

ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل

27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»

ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية

دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية
هل يتوقف ارتفاع أسعار السلع؟ وما هو مستقبل الدولار كآلية تسعير عالمية؟

هل يتوقف ارتفاع أسعار السلع؟ وما هو مستقبل الدولار كآلية تسعير عالمية؟
مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي
متطوعون ليبيون لصيانة المصاحف في رمضان

متطوعون ليبيون لصيانة المصاحف في رمضان
كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
محمد عطية يشارك كارين رزق الله بطولة «روح»
محمد عطية يشارك كارين رزق الله بطولة «روح»
روجينا ترد على نائب برلماني طالب بوقف مسلسلها «انحراف»
روجينا ترد على نائب برلماني طالب بوقف مسلسلها «انحراف»
انطلاق «رانس بولار» الجديد للأفلام البوليسية في فرنسا الثلاثاء
انطلاق «رانس بولار» الجديد للأفلام البوليسية في فرنسا الثلاثاء
معرض بمدينة توركوان الفرنسية عن بيكاسو والعالم العربي
معرض بمدينة توركوان الفرنسية عن بيكاسو والعالم العربي
النساء العاملات بالسينما الإيرانية ينددن بما يتعرضن له من «عنف ممنهج»
النساء العاملات بالسينما الإيرانية ينددن بما يتعرضن له من «عنف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
المزيد
متحف إنجليزي يغير اسم لوحة لرسام فرنسي على خلفية حرب أوكرانيا
متحف إنجليزي يغير اسم لوحة لرسام فرنسي على خلفية حرب ......
رحيل المخرج الكندي زاريتسكي عن 79 عاما
رحيل المخرج الكندي زاريتسكي عن 79 عاما...
فيلم عن مصاصي الدماء يتصدر شباك التذاكر الأميركية
فيلم عن مصاصي الدماء يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
النساء العاملات بالسينما الإيرانية ينددن بما يتعرضن له من «عنف ممنهج»
النساء العاملات بالسينما الإيرانية ينددن بما يتعرضن له من ......
معرض بمدينة توركوان الفرنسية عن بيكاسو والعالم العربي
معرض بمدينة توركوان الفرنسية عن بيكاسو والعالم العربي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط