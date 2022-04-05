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انطلاق «رانس بولار» الجديد للأفلام البوليسية في فرنسا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 10:05 صباحا
انطلاق «رانس بولار» الجديد للأفلام البوليسية في فرنسا الثلاثاء
الممثل الفرنسي نيلز أريستروب الذي يترأس لجنة تحكيم «رانس بولار» للأفلام البوليسية، 30 مارس 2022 (أ ف ب)
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يشارك أكثر من 50 فيلما روائيا في الدورة الحضورية الأولى لمهرجان «رانس بولار» الجديد للأفلام البوليسية الذي يقام اعتبارا من الثلاثاء.

وكان المهرجان الذي يقام في مدينة رانس بشرق فرنسا، نُظم العام الماضي عبر الإنترنت بسبب الجائحة، ومنح جائزته الكبرى للمخرج الإيراني سعيد رستائي، وفق «فرانس برس».

وتتنافس في المسابقة هذه السنة عشرة أفلام من بينها «راينو» للمخرج الأوكراني أوليه سينتسوف الذي سجن خمس سنوات في روسيا بسبب احتجاجه على ضمها شبه جزيرة القرم، ويحمل السلاح اليوم في مواجهة الغزو الروسي.

كذلك تسعى إلى الفوز بالجائزة أفلام من الصين وكازاخستان وروسيا وليتوانيا، إضافة إلى الفيلم الفرنسي «Entre la vie et la mort» للمخرج جوردانو جيدرليني الذي يعرض في افتتاح المهرجان، الثلاثاء.

وقال رئيس المهرجان برونو بارد إنه «سيتيح اكتشاف 50 فيلما لمخرجين من 20 جنسية». ويترأس بارد أيضا مهرجان «دوفيل» الفرنسي للسينما الأميركية ومهرجان «جيرارمير» لأفلام الفانتازيا.

يرأس لجنة تحكيم المسابقة الممثل الفرنسي، نيلز أريستروب، الحاصل على جائزتي «سيزار» عن فيلمين لجاك أوديار.

ويتخلل المهرجان تكريم عدد من السينمائيين بينهم المخرج الأميركي وولتر هيل، والممثل الفرنسي فنسان ليندون.

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