روجينا ترد على نائب برلماني طالب بوقف مسلسلها «انحراف»

القاهرة - بوابة الوسط

علقت الفنانة المصرية روجينا على تقدم النائب البرلماني، محمد عبدالله زين الدين، والذي تقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسلسل.

وقالت روجينا في تصريحات عبر صفحات التواصل الاجتماعي: «إن الفن مرآة المجتمع، وهو القوى الناعمة والمؤثرة، ومن الممكن أن تؤثر كلمة في مسلسل وتبني وتغير أشياء كثيرة، ومن الظلم الكبير للمسلسل ولعمل فني مهم أن تؤخذ عليه كلمة، وهدفي هو تغيير الواقع، خصوصا أن انحراف يعبر عن الواقع».

وتابعت: «أنا أسعى للوقوف بجانب السيدة المصرية وأقدم قضايا تخدمها، ونحن قمنا بعمل مجهود كبير لإسعاد الجمهور ونلمس قضايا المجتمع، خصوصا أنها من المواقع ومن قضايا حقيقية داخل مجتمعنا».

وأوضحت: «المسلسل حقق نجاحا كبيرا وردود فعل جيدة فور عرضه، والمشهد الذي سبب تعليق سيادة النائب وهو مشهد القتل المبني على أحداث أخرى سوف يتم سردها في الحلقات المقبلة».

وأوضحت روجينا، أن وقف المسلسل هو إطاحة بمجهود أكثر من 200 فرد يعمل داخل العمل، ويكتسب قوت يومه من هذا المسلسل، مؤكدة أنه لا يجوز الحكم على مسلسل بمشهد واحد دون أن تشاهد باقي الحلقات وفهم الدوافع التي دفعت الشخصية للقتل.

مسلسل «انحراف»، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية، الشخصية التي تقدمها روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل «انحراف» كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، سماء إبراهيم، ومحمد مهران، ومن تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.