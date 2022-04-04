محمد عطية يشارك كارين رزق الله بطولة «روح»

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد الممثل المصري، محمد عطية، على بطولة مسلسل «روح»، وبدأ في عقد عدد من الجلسات الفنية مع أبطال العمل هذه الأيام استعدادا لانطلاق تصويره قريبا.

مسلسل «روح» من بطولة محمد عطية واللبنانية كارين رزق الله، وهو من إنتاج «day 2 pictures» وإخراج سامي كوجان، ويجرى حاليا التعاقد مع باقي فريق العمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب رومانسي وهو ما يعد سابقة جديدة على العالم العربي.

«روح» هو التجربة الثانية لمحمد عطية مع المخرج اللبناني سامي كوجان، وذلك بعد مشاركته له في فيلم «ضيوف شرف» مع ستيفاني عطا الله وفؤاد يمين.

الفنانة اللبنانية كارين رزق الله (خاص لـ بوابة الوسط)