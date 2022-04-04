تعرف إلى الفائزين بـ«غرامي 2022»

القاهرة - بوابة الوسط

كان عازف الجاز الأميركي جون باتيست، مساء الأحد، الفائز الأكبر في الاحتفال الرابع والستين لتوزيع جوائز «غرامي» الموسيقية الذي أُقيم في لاس فيغاس، حاصدا خمس جوائز من بينها أفضل ألبوم.

وحصل فريق سيلك سونيك على أربع جوائز إجمالية بينها تسجيل العام وأغنية العام، فيما حازت نجمة البوب الشابة أوليفيا رودريغو (19 عاما) جائزة أفضل فنان جديد، وفق «فرانس برس».

وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز «غرامي».

ألبوم العام

«وي آر»- جون باتيست

تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية

«ليف ذي دور أوبن»- سيلك سونيك

أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين

«ليف ذي دور أوبن»- براندون أندرسون وكريستوفر برودي براون ودرنست إميل 2 وبرونو مارس (من تأليف سيلك سونيك)

أفضل فنان جديد

أوليفيا رودريغو

أفضل أغنية مصوّرة

«فريدوم»- جون باتيست

أفضل ألبوم راب

«كول مي إيف يو غِت لوست»- تايلر، ذي كرييتور

أفضل أداء في موسيقى الراب

«فاميلي تايز»- بيبي كيم بمشارك كيندريك لامار

أفضل ألبوم لموسيقى الروك

«ميديسين آت ميدنايت»- فو فايترز

أفضل ألبوم لموسيقى البوب

«ساور»- أوليفيا رودريغو

أفضل أداء منفرد في موسيقى البوب

«درايفرز لايسنس»- أوليفيا رودريغو