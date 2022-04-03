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أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 04:00 مساء
أكرم حسني يعلق على ظهور حميد الشاعري في «مكتوب عليا»
من كواليس تصوير مسلسل «مكتوب عليا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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لاقت الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا» ردود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد ظهور أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الدوم» في مشاهد كوميدية، وضمت اللجنة النجم حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي توما، إضافة إلى مقدم البرنامج يوسف عثمان.

وحول فكرة الاستعانة ببرنامج «الدوم» ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا»، قال النجم أكرم حسني في أول تعليق له: «كان مكتوب في تقديم شخصية (جلجل) التي أقدمها بالمسلسل، أنه يقدم في برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب»، ويضيف: «حقيقة لم نجد أهم ولا أقوى من برنامج الدوم لأنه موجود داخل كل بيت مصري»، وفقًا لبيان.

وكشف أكرم أنه حدث معه موقف شخصي جعله يتأكد من هذا الأمر، وقال: «كنت عند والدتي يوم جمعة وهي سيدة ليس لديها اهتمامات معينة في التلفزيون، وفجأة ولأول مرة في حياتي أجدها مهتمة بمتابعة برنامج الدوم، وقالت لي (هات قناة ON علشان الدوم هيبدأ)، فاستغربت جدًا لهذا الأمر، وتأكدت أن البرنامج واصل لكل بيت مصري حتى ستات البيوت».

وأضاف حسني: «برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة، ومسلسل مكتوب عليا تم إنتاجه تحت نفس المظلة، ولذلك لم نجد صعوبة في عرض الفكرة وتنفيذها، وتواصلنا مع الشركة وحصلنا على الموافقة ورحبوا بالفكرة، وجميعنا يعتبر هذا البرنامج واجهة مشرفة، وقد ظهرت مشاهد المسلسل التي صورناها داخل ديكورات الدوم بشكل مميز جدًا على الشاشة».

وقال الفنان المصري إنه تجمعه علاقة صداقة قوية بالـ«كابو» حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، وعندما عرض صناع المسلسل عليهم الفكرة رحبوا ووافقوا على الفور، مضيفًا: «ظهورهم معنا إضافة للمسلسل لأن كلًا منهم لديه جمهور كبير، وقد ظهرت مشاهدهم بشكل جيد جدًا وتضمنت كوميديا راقية تشبههم وتتناسب مع العمل».

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