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نقابة المحامين المصريين تشيد بإهداء «suits بالعربي» لروح رجائي عطية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 03:10 مساء
نقابة المحامين المصريين تشيد بإهداء «suits بالعربي» لروح رجائي عطية
من كواليس تصوير مسلسل «suits بالعربي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أشادت نقابة المحامين من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أسرة مسلسل «suits بالعربي» بإهدائه لروح نقيب المحامين الراحل رجائي عطية الذي وافته المنية منذ عدة أيام.

ولقي الإهداء تفاعلًا كبيرًا من محبي الراحل وتلاميذه وكافة المحامين.

العمل يتواصل عرضه يوميًا في رمضان على شبكة «OSN» وتطبيقها «OSN Streaming» وقناة «CBC» وتطبيق «Watchit»، وفقًا لبيان.

يشار إلى أن الجنايني حصل على الحقوق القانونية لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير «Suits»، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح عشرة مسلسلات أميركية على مدار الـ20 عامًا الماضية.

ويلعب بطولته النجوم آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، وتارا عماد، ويخرجه عصام عبدالحميد ويكتبه محمد حفظي وياسر عبدالمجيد.

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