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الروسي كيريل سيريبرينيكوف تمكن من المغادرة بصورة «قانونية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 11:43 صباحا
الروسي كيريل سيريبرينيكوف تمكن من المغادرة بصورة «قانونية»
المخرج المسرحي والسينمائي الروسي كيريل سيريبرينيكوف في هامبورغ الألمانية، 14 يناير 2022 (ا ف ب)
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قال المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف، الجمعة، إنه استعاد حرية السفر من روسيا وهو موجود راهنًا في برلين، بعدما خفصت مدة العقوبة التي فرضت عليه لإدانته في قضية اختلاس.

وحُكم في يونيو 2020 على سيريبرينيكوف المعروف بأعماله الجريئة ودعمه المثليين وانتقاده غير المباشر لنظام فلاديمير بوتين بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس، ومُنع حتى، الجمعة الفائت، من مغادرة روسيا خلال هذه المدة.

واعتبر المدافعون عن الفنان الجريء أنه يُعاقب على مواقفه.

وحصل سيريبرينيكوف على تخفيض للعقوبة بعدما أكمل نصف فترتها من دون أن يخالف القيود المفروضة عليه.

وقال في بيان أرسله فريق عمله بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «فرانس برس»، «غادرت روسيا لأن الفرصة لأفعل أُتيحت لي بشكل قانوني».

وأضاف «لديّ بعض اللقاءات المهمة في أوروبا بشأن مشاريعي المستقبلية، وسأبدأ قريبًا التدريبات على +دير فرايشوتس+ لفيبر في أوبرا أمستردام»، في إشارة إلى الأوبرا الألمانية «القناص» (1821) للمؤلف كارل ماريا فون فيبر.

ولم يذكر المخرج في البيان ما إذا كان غادر روسيا بشكل نهائي.

وتفتتح مسرحية سيريبرينيكوف «الراهب الأسود» المستندة إلى قصة قصيرة غير مشهورة لأنطون تشيخوف مهرجان «أفينيون» الفرنسي للمسرح في يوليو المقبل.

وأكد المخرج السينمائي الفرنسي جويل شابرون عبر «فيسبوك»، الثلاثاء، أن سيريبرينيكوف غادر روسيا، ونشر صورة له وهو يقف في باريس.

وأشار فريق عمل سيريبرينيكوف إلى أن المخرج سافر إلى برلين حيث هو موجود راهنًا.

ولم يتمكن سيريبرينيكوف في يوليو الفائت من حضور مهرجان «كان السينمائي» الذي شارك فيلمه «بتروفز فلو» (انفلونزا بتروف) في مسابقته الرسمية.

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