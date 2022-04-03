سجن نمساوي 10 سنوات لنشره «أغاني تمجد النازية»

القاهرة - بوابة الوسط

دين مغني راب، وهو أيضا ناشط يميني متطرف، بتهمة نشر «أغانيَ تمجد النازية الجديدة»، في النمسا.

وحكم على المغني بالسجن عشر سنوات، الخميس، ونسب إليه أن منفذ هجوم معاد للسامية في ألمانيا عام 2019، استخدم أحد أغانيه في أثناء العملية، وفق «فرانس برس».

وقالت نائبة رئيس المحكمة في فيينا، كريستينا سالتسبورن، إن المدعى عليه الذي تمت محاكمته لدفاعه عن الفكر النازي «مذنب».

واعتبرت المحكمة أن الرجل البالغ 37 عاما يمثل «خطرا معينا». كذلك، حكم على شقيقه الأصغر، شريكه في التهمة ومدير موقع معاد للسامية، بالسجن أربع سنوات. ويمكن للرجلين استئناف الحكم.

مستر بوند

تعرف المحققون إلى هذا النمسوي المحتجز منذ توقيفه في يناير 2021 والذي يختبئ وراء الاسم المستعار «مستر بوند»، من خلال حساب باي بال الخاص به.

وهو حور أغاني راب من خلال استخدام كلمات تمجد الاشتراكية القومية ومعاداة السامية والعنصرية وكره الأجانب.

واستُخدمت إحدى هذه الأغنيات كموسيقى تصويرية لمقطع فيديو سجله منفذ هجوم في هاله بشرق ألمانيا في أكتوبر 2019 استهدف كنيسا يهوديا وقتل شخصين بالرصاص في الشارع وفي مطعم للوجبات الخفيفة.

بعد ذلك الهجوم، ضاعفت الشرطة النمسوية جهودها للبحث عنه والقبض عليه.

وكان الناشط يدعو منذ العام 2016 أعضاء منتديات النازيين الجدد إلى تنفيذ هجمات إرهابية.