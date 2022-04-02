Atwasat

«غرامي»: الجرأة سمة المرشحين للقب أفضل فنان جديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 02:11 مساء
«غرامي»: الجرأة سمة المرشحين للقب أفضل فنان جديد
المغنية أوليفيا رودريغو في صورة التقطت لها في لوس أنجليس في 24 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

خلال الاحتفال الرابع والستين لتوزيع جوائز «غرامي» الموسيقية، الأحد، تسعى المغنية الباكستانية المقيمة في بروكلين أروج أفتاب للفوز في فئة أفضل فنان جديد.

وتتنافس أفتاب على اللقب مع فنانين آخرين يضفون لمسة من الجرأة والتنوع على المناسبة، وسط الأسماء الكبيرة في عالم الموسيقى، وفق «فرانس برس».

وكانت أروج افتاب (37 عاماً) متشائمة في شـأن إمكان أن تخوض المنافسات يوماً على جائزة «غرامي» رغم النجاح الكبير الذي حققه ألبومها «فالتشر برنس» وما لقيه من استحسان النقاد، بمزاوجته البارعة بين أجواء الصوفية وموسيقى الفولك والجاز والبوب.

وقالت: «لم أكن أظن أن ذلك سيحدث (...) ومع ذلك اعتبرت أن هذا يُفترض أن يكون طبيعياً».

الفئة الأكثر تمثيلاً
تشعر أروج بأنها ضمن «الفئة الأكثر تمثيلاً»، إذ يتنافس تسعة مرشحين آخرين من بينهم مغنيا الراب بيبي كيم وذي كيد لاروي ومغنية الراب ساويتي والمغنية أرلو باركس، وفينياس (شقيق بيلي آيليش)، وفرقتا غلاس أنيملز وجابانيز بريكفست وسواهم. وتعتبر أن «هذه المجموعة نفسها هي أصلاً نوع من فوز».

ويعكس اختيار المرشحين من حيث أنواع الموسيقى التي يقدمونها أو من حيث أصولهم، جهود الأكاديمية الوطنية لفنون التسجيل وعلومه «ذي ريكوردينغ أكاديمي» القائمة على «غرامي»، من أجل تحقيق تنوع أكبر في احتفال توزيع الجوائز الموسيقية. وقد بدأ العمل على هذا التوجه قبل بضع سنوات، وهو يتجلى بوضوح في زيادة المرشحين من خمسة إلى ثمانية ثم إلى عشرة في الفئات الأربع الأبرز للجوائز (ألبوم العام وتسجيل العام وأغنية العام وأفضل فنان جديد).

 أوليفيا رودريغو
لكن أروج أفتاب ستجد نفسها أيضاً في مواجهة نجمة البوب أوليفيا رودريغو التي حطمت أرقام الاستماع القياسية وتعتبر الأوفر حظاً للفوز. وإذا فازت الشابة الكاليفورنية (19 عاماً) والتي باتت معروفة من الجميع، فسيكون ذلك بمثابة خيبة أمل لأولئك الذين يدعون إلى خيارات أكثر جرأة.

إلا أن تاريونا «تانك» بول من فرقة «تانك أند ذي بانغاس» التي رشحت العام 2020 وخسرت أمام بيلي آيليش، فتقول إن مجرد ترشيح الفنان للجوائز «له وزن».

وقالت «لا أشعر بأنني خسرت تلك الليلة. يشعر المرء بأنه فائز»، حسب «فرانس برس».

ويحذر مؤسس مجموعة «سيكريتلي غروب» التي تضم شركات إنتاج موسيقي مستقلة داريوس فان أرمان، من تحوّل احتفالات توزيع الجوائز «معيار النجاح في مجال الموسيقى».

لكنها مع ذلك «تفتح الأبواب أمام بعض الفنانين وتوفر فرص عمل لم تكن لتتاح لهم من دونها»، على ما يضيف رئيس «سيكريتلي غروب» التي تتولى تمثيل عدد من الفنانين، من أبرزهم بون إيفر الحائز جائزة «غرامي» العام 2012 ، وفيبي بريدجرز وجابانيز بريكفست.

وتتذكر تانك التي لمست ذلك: «تبدأ الكاميرات بالوصول، ثم تمسك بك وسائل الإعلام وتجدك أينما كنت». وتضيف «عندها، تدرك أنه أمر مهم جداً».

وتقول أروج افتاب «في كل مكان أذهب إليه، لا أسمع سوى +مرشحة لجائزتي غرامي، مرشحة لجائزتي غرامي+»، إذ ورد اسمها أيضاً ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ألبوم لموسيقى العالم عن أغنيتها «موهابات». ورأى أن هذا التطور «سيكون له تأثير دائم» على مسيرتها الفنية.

-إرجاء توزيع جوائز «غرامي» إلى أبريل

ويشيد داريوس فان أرمان بـ«التقدم» الذي أحرزته الأكاديمية لتكون «أكثر شمولاً في ما يتعلق بالفنانين، سواء كانوا يتعاملون مع شركات إنتاج كبرى أو شركات مستقلة».

لكن أروج أفتاب تفضل «التحلي بالواقعية في ما يتعلق بالتوقعات» من الأكاديمية.

وسألت «ما هي معايير غرامي الأخلاقية؟ هل هي العدالة وتمثيل الجميع؟ أم أنهم مجرد جزء من الصناعة (...) ويميلون إلى إعطاء الجمهور ما يريده، مثل أوليفيا رودريغو أو تايلور سويفت؟».

وتتابع مازحة أن هدفها يوم الأحد سيكون «عدم الشعور بالانزعاج من كعب الحذاء».

وتضيف «أنا أتطلع إلى قضاء وقت ممتع وإلى مقابلة أناس» من القطاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان

فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»

مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال

سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال
السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية الهلال

السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية...
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان

3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث

كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان

المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان
«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة

«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة
جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد

جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة

النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض...
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
هلال سبها أول المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس ليبيا لكرة القدم

هلال سبها أول المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس ليبيا لكرة القدم
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضور بارز للمخرجات وقائدات الأوركسترا في برنامج «أوبرا باريس»
حضور بارز للمخرجات وقائدات الأوركسترا في برنامج «أوبرا باريس»
مجمع اللغة يحتفي بيوم المخطوط العربي
مجمع اللغة يحتفي بيوم المخطوط العربي
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
بروس ويليس يثير قلق المخرجين
بروس ويليس يثير قلق المخرجين
استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار
استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث...
المزيد
فنان مقرب من بوتين يدين «تجاوزاته المجنونة» في أوكرانيا
فنان مقرب من بوتين يدين «تجاوزاته المجنونة» في أوكرانيا...
«غرامي»: الجرأة سمة المرشحين للقب أفضل فنان جديد
«غرامي»: الجرأة سمة المرشحين للقب أفضل فنان جديد...
آدم يغني «أنا» لمسلسل حسن الرداد «بابلو»
آدم يغني «أنا» لمسلسل حسن الرداد «بابلو»...
استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار
استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار...
بروس ويليس يثير قلق المخرجين
بروس ويليس يثير قلق المخرجين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط