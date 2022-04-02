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آدم يغني «أنا» لمسلسل حسن الرداد «بابلو»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 12:50 مساء
آدم يغني «أنا» لمسلسل حسن الرداد «بابلو»
الفنان اللبناني آدم (خاص لـ بوابة الوسط)
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يعود الفنان اللبناني آدم لجمهوره في رمضان بوجه جديد من خلال مسلسل «بابلو»، الذي يقوم ببطولته حسن الرداد؛ حيث يغني شارة مقدمة المسلسل الذي ينافس في سباق رمضان 2022، وتحمل الأغنية اسم «أنا».

ويتعاون آدم مع الشاعر أحمد علي موسى والملحن محمد عبدالمنعم والموزع محمد عباس والأغنية من إنتاج شركة «Craft Media»، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية «فنجان قهوة»، وفق بيان من الشركة.

ويعتبر آدم من أكثر المطربين اهتمامًا بغناء شارات المسلسلات، وله العديد منها والتي حققت نجاحًا كبيرًا، أبرزها شارة مسلسل «العار» بأغنية تحمل اسم «قولوا للي أكل احرام يخاف»، وأغنية «اشمعنى أنا» لمسلسل «ابن حلال»، أغنية «كله بتاع مصلحته» لمسلسل «تحت الأرض».

مسلسل «بابلو» من بطولة حسن الرداد ومصطفى فهمي وسوسن بدر وأروى جودة وصلاح عبدالله ورشوان توفيق وإنجي كيوان وعمر الشناوي وسلوى عثمان ونجلا بدر وغفران محمد، وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويذاع خلال رمضان على قناة «المحور» الفضائية المصرية.

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