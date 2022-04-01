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إصدار أسطوانة تتضمن حفلة برنس بسيراكيوز العام 1985

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 10:01 صباحا
إصدار أسطوانة تتضمن حفلة برنس بسيراكيوز العام 1985
صورة أرشيفية للمغني الراحل برنس (أ ف ب)
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تصدر، في 3 يونيو، أسطوانة تتضمن الحفلة التي أحياها المغني برنس العام 1985 في سيراكيوز (ولاية نيويورك) من ضمن جولته «بوربل راين»، وكان يومها في ذروة مسيرتهز

وسيتوافر هذا التسجيل على أسطوانات فينيل وعلى أقراص «سي دي» و«بلو راي»، على ما أعلنت، الأربعاء، شركة الإنتاج «ليغاسي ريكوردينغز» التابعة لمجموعة «سوني»، ومؤسسة «برنس إستايت» التي تتولى إدارة إرث النجم الراحل، وفق «فرانس برس».

ويُعتبَر تسجيل حفلة سيراكيوز التي قدمها برنس في 30 مارس 1985 بملعب «كاريير دوم» المسقوف في نيويورك أبرز تسجيلات الحفلات الحية لبرنس الذي توفي العام 2016.

 فرقة «ذي ريفولوشن» 
قال عازف الغيتار براون مارك من فرقة «ذي ريفولوشن» التي كانت ترافق برنس في تلك الحقبة «عندما أستمع مجددا إلى حفلة سيراكيوز، أشعر بأننا أشبه بصاروخ عند إقلاعه». وأضاف في بيان «لقد كانت لحظة قوية. حضرتُ الكثير من الحفلات الموسيقية لكنني لم أر يومًا أي شيء مماثلًا» للحفلة التي حملت عنوان «برنس أند ذي ريفولوشن: لايف».

ونُقلت الحفلة يومها مباشرة عبر الأقمار الصناعية وتم مذّاك تداول تسجيلات منخفضة النوعية من هذا البث الحيّ. أما هذه الأسطوانة، فتعتمد على الأشرطة الأصلية المأخوذة من غرفة «ذي فولت» الكائنة في استوديو التسجيل الخاص ببرنس، والمخصصة لمحفوظات المغني الراحل الذي كان يلقّب «كيد أوف مينيابوليس» (فتى مينيابوليس).

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ووفر منتجو الأسطوانة أغنية «ليتس غو كريزي» من الحفلة على الشبكة الرسمية لبرنس.

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